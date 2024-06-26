XVIII международный фестиваль «Зеркало» представил внеконкурсные программы

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Сериал «Последний богатырь. Наследие» выйдет осенью

Проект состоит из восьми эпизодов, каждый из которых снят как полноценный часовой блокбастер