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XVIII международный фестиваль «Зеркало» представил внеконкурсные программы

26 июня
2024 год

Новости кино >>
26 июня 2024
Международный фестиваль кино, музыки и архитектуры «Зеркало. Философия Тарковского» объявил внеконкурсные программы. Смотр откроется 28 июня в Юрьевце и продлится до 2 июля. Показы пройдут в Иваново и в 7 городах Ивановской области. Вход на все кинопоказы бесплатный, по регистрации на сайте и по билетам, которые можно получить в кинотеатре Лодзь с 27 июня, уточняет пресс-служба фестиваля.

XVIII международный фестиваль «Зеркало» представил внеконкурсные программы
фото: пресс-служба фестиваля

Специальным событием фестиваля станет премьера архивной записи лекций Андрея Тарковского, которые он читал студентам на Высших Курсах режиссеров и сценаристов в 1978 году. Для иллюстрации аудио-записи был создан уникальный видеоряд. Гости фестиваля смогут увидеть эксклюзивные кадры первыми. Показ пройдет в Музейно-выставочном центре. Будет продолжена программа «Тарковский. Контекст» — в этом году она посвящена 95-летию со дня рождения великого оператора Вадима Юсова. Он создал знаменитые образы в «Иванове детстве», «Андрее Рублеве», «Солярисе», однако Юсов трудился не только с Тарковским — эта программа расскажет о его работах с другими режиссерами. Еще одна внеконкурсная программа — «Архитектура в продолжении настроения героя» раскрывает образы и суть выбранных для съемок фильмов локаций, а также рассказывает об архитекторах фильмов, а программа «Музыка в продолжении мысли героя» подтверждает важность музыкальной составляющей фильма.

Документальная секция «Актер и режиссер — олицетворение героя в кино» состоит из кинолент, рассказывающих о том, как создавались знаменитые фильмы и как творили знаменитые актеры. Один из фильмов документальной программы посвящен сестре Андрея Тарковского Марине, которая сыграла огромную роль в сохранении архива брата по всему миру и развитии кинофестиваля «Зеркало», и во многом благодаря ей фестиваль существует до сих пор. Также на фестивале состоится премьера проекта «По мотивам пути Сталкера» Лилии Классен. Это документальная история создания фильма «Сталкер», которому в 2024 году исполняется 45 лет.

В программу «Небесный фрукт» вошли фильмы и клипы, созданные студентами профиля «Анимация и иллюстрация» Школы Дизайна НИУ ВШЭ за последние несколько лет. Подборка из 29 проектов раскрывает многообразие молодой российской анимации, показывает разные визуальные стили и подходы молодых режиссеров. 29 июня в арт-пространстве ж/д вокзала г. Иваново пройдет финал Третьего Всероссийского конкурса видео-арта «Миры Тарковского», организованного РОСИЗО. На церемонии будут оглашены имена победителей в семи номинациях конкурса — «Любовь», «Детство», «Ностальгия», «Пейзаж» и других. Кроме того, в рамках фестиваля на вокзале будет работать выставка РОСИЗО, посвященная 50-летию фильма «Зеркало».

В рамках фестиваля в арт-пространстве железнодорожного вокзала города Иваново будет работать читальный зал, где все желающие смогут познакомиться с книжными новинками от партнеров этой акции — сценарной группы холдинга «Эксмо-АСТ» и сервиса цифровых книг Литрес. Всего в читальном зале будет представлено около 500 книг более 80 писателей. Также в рамках книжной секции будет представлен стенд петербургского книжного магазина «Порядок слов», который много лет радует гостей фестиваля книгами о фильмах Тарковского и другими книгами и журналами о кино.
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№ 1
Матвей Брикун   26.06.2024 - 17:14
вход на мероприятия бесплатный, зачем регистрация на сайте и что там за билеты такие читать далее>>
Всего сообщений: 1
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