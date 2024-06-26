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«Вечный телезритель» Сергей Светлаков отправляется в Турцию в первом тизер-трейлере фильма «Беляковы в отпуске»

26 июня
2024 год

Новости кино >>
26 июня 2024
Телеканал ТНТ и студия SVERDЛOVSK представили дебютный тизер-трейлер комедии «Беляковы в отпуске», полнометражного спин-оффа о приключениях «вечного телезрителя» из Таганрога Сергея Юрьевича Белякова. В картине играют Сергей Светлаков, Светлана Листова, Александр Новиков, Андрей Мерзликин, Мария Горбань, Маргарита Галич и Рухин Магеррамов. «Централ Партнершип» выпустит фильм в прокат 26 сентября.



Обычная семья Беляковых из города Таганрога приезжает на отдых в Турцию и попадает в затруднительную ситуацию: по ошибке главы семейства Сергея Белякова номера отеля оказались оплаченными на следующий год, а денег на обратную дорогу нет. Но беда не приходит одна. В отеле Беляковы встречают обеспеченную семью Дубравиных, которым они смертельно завидуют со школьных лет, и во всем пытаются с ними конкурировать. Беляковы не могут признаться в своём провале «заклятым друзьям» и идут ва-банк: начинают изображать из себя представителей элиты, закапываясь в своем вранье все глубже. А разоблачение — всё ближе. Ведь Беляковы живут в отеле нелегально, ночуют, где придется. И по их следам уже идет главный менеджер отеля, непримиримый борец с русскими нарушителями по имени Али. В такой напряженной ситуации конфликты между Беляковыми неизбежно развиваются до критической точки. Но, возможно, это именно то приключение, которое Беляковым необходимо пережить, чтобы разрешить эти конфликты раз и навсегда.

«Это была сложная, но очень душевная работа: вся съемочная группа дышала в унисон. Всем очень нравился сценарий, и мы мечтали, чтобы буквы ожили. Море, солнце, яркий актерский состав и много любви и улыбок – для зрителя здесь есть все! Отдельное спасибо хочу сказать погоде: погода – ты – молодец! Самое главное, что люди, которые даже не знают Сергея Юрьевича Белякова, смогут сразу понять, принять и, думаю, полюбить его семью. Ведь всем будут понятны и проблемы взрослых, и безбашенность подростков. Беляковы первый раз в своей жизни вышли из своего маленького мирка таганрогской хрущевки – и сразу Турция! Она, конечно, оказалась совсем не готова к приезду таких гостей», — говорит Сергей Светлаков.

«Вечный телезритель» Сергей Светлаков отправляется в Турцию в первом тизер-трейлере фильма «Беляковы в отпуске»
фото: пресс-служба проекта

Режиссером ленты выступает Александр Назаров, обладатель Гран-При кинофестиваля «Короче», для которого фильм станет полнометражным дебютом. Съемки проходили на территории пятизвездочного отеля в Сочи и других локациях Краснодарского края: в Анапе и Геленджике.
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обсуждение >>
№ 1
Матвей Брикун   26.06.2024 - 17:10
Это не тот персонаж. Можно называть как угодно, но мужик с дивана потерял все что у него было, ужасный внешний вид, совсем по-другому разговаривает, нет острых словечек. Выглядит как обычный русский турист.... читать далее>>
Всего сообщений: 1
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«Вечный телезритель» Сергей Светлаков отправляется в Турцию в первом тизер-трейлере фильма «Беляковы в отпуске» фотографии
«Вечный телезритель» Сергей Светлаков отправляется в Турцию в первом тизер-трейлере фильма «Беляковы в отпуске» фотографии
«Вечный телезритель» Сергей Светлаков отправляется в Турцию в первом тизер-трейлере фильма «Беляковы в отпуске» фотографии
«Вечный телезритель» Сергей Светлаков отправляется в Турцию в первом тизер-трейлере фильма «Беляковы в отпуске» фотографии
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