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Рустам Джабраилов и Дана Абызова влюбляются друг в друга в мелодраме «Мой любимый Раджа»

26 июня
2024 год

Новости кино >>
26 июня 2024
На «Dомашнем» завершились съемки мелодрамы «Мой любимый Раджа», главные роли в которой исполнили Дана Абызова и Рустам Джабраилов. Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

Рустам Джабраилов и Дана Абызова влюбляются друг в друга в мелодраме «Мой любимый Раджа»
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»

По сюжету милая и скромная учительница английского языка Елена живет в браке с Виктором, который порой агрессивен и относится к жене пренебрежительно, будто она – просто удобная вещь. В то время как Виктор перебивается случайными заработками и браконьерской охотой, Елена тащит семью на себе. Все, о чем она мечтает – это рождение ребенка, но Виктор хочет жить для себя.

«Эта история про психологическую зависимость в отношениях. Моя героиня испытывает зависимость к своему мужу, путая эти чувства с любовью. Поэтому, когда Елена встречает человека, к которому она начинает испытывать настоящие чувства, которые до этого ей были незнакомы, она пугается, но постепенно начинает привыкать. И тогда ей открывается вся правда о ней самой и её отношениях с мужем», — говорит Дана Абызова.

В город, по сюжету, приезжает индийский бизнесмен Радж Мишра, чтобы начать строительство фармацевтического кластера. Он выбрал это место не просто так – здесь родилась его русская бабушка, для которой он хочет выкупить дом, где она выросла. Елена по просьбе подруги выступает в роли переводчика для бизнесмена, а вскоре помогает ему отыскать фамильный дом. Они влюбляются друг в друга, но на их пути встают испытания в виде Виктора, пропажи бабушки Раджа и его ареста. «Мой герой – человек с доброй душой. Он придерживается семейных ценностей и традиций. Для близкого человека готов сделать абсолютно все. Ведь семья – это святое!», — подчеркивает Рустам Джабраилов.

Режиссером мелодрамы выступил Станислав Мареев. В проекте также сыграли Артем Карасев, Акаш Шарма, Марина Вайнбранд, Юлия Кинеберг, Наталья Иванцова, Мария Федорко и другие.
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Рустам Джабраилов и Дана Абызова влюбляются друг в друга в мелодраме «Мой любимый Раджа» фотографии
Рустам Джабраилов и Дана Абызова влюбляются друг в друга в мелодраме «Мой любимый Раджа» фотографии
Рустам Джабраилов и Дана Абызова влюбляются друг в друга в мелодраме «Мой любимый Раджа» фотографии
Рустам Джабраилов и Дана Абызова влюбляются друг в друга в мелодраме «Мой любимый Раджа» фотографии
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