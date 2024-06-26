Рустам Джабраилов и Дана Абызова влюбляются друг в друга в мелодраме «Мой любимый Раджа»

По сюжету милая и скромная учительница английского языка Елена живет в браке с Виктором, который порой агрессивен и относится к жене пренебрежительно, будто она – просто удобная вещь. В то время как Виктор перебивается случайными заработками и браконьерской охотой, Елена тащит семью на себе. Все, о чем она мечтает – это рождение ребенка, но Виктор хочет жить для себя.
«Эта история про психологическую зависимость в отношениях. Моя героиня испытывает зависимость к своему мужу, путая эти чувства с любовью. Поэтому, когда Елена встречает человека, к которому она начинает испытывать настоящие чувства, которые до этого ей были незнакомы, она пугается, но постепенно начинает привыкать. И тогда ей открывается вся правда о ней самой и её отношениях с мужем», — говорит Дана Абызова.
В город, по сюжету, приезжает индийский бизнесмен Радж Мишра, чтобы начать строительство фармацевтического кластера. Он выбрал это место не просто так – здесь родилась его русская бабушка, для которой он хочет выкупить дом, где она выросла. Елена по просьбе подруги выступает в роли переводчика для бизнесмена, а вскоре помогает ему отыскать фамильный дом. Они влюбляются друг в друга, но на их пути встают испытания в виде Виктора, пропажи бабушки Раджа и его ареста. «Мой герой – человек с доброй душой. Он придерживается семейных ценностей и традиций. Для близкого человека готов сделать абсолютно все. Ведь семья – это святое!», — подчеркивает Рустам Джабраилов.
обсуждение >>