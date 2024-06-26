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«Мы всегда работаем командой»: лесоруб спасает медведей в трейлере мультфильма «Побег из лабиринта времени»

26 июня
2024 год

Новости кино >>
26 июня 2024
В сети появился трейлер мультфильма «Побег из лабиринта времени», который компания «Централ Партнершип» выпустит в прокат 25 июля.



По сюжету озорные братья-медведи Бриар и Брамбл оказываются в опасности, и помочь им может только лесоруб Вик. Он отправляется в фантастическое путешествие во времени и пространстве, и на этом пути ему предстоит столкнуться со множеством испытаний, удивительных тайн и странных существ. Но ничто не остановит Вика, ведь его цель – спасти лучших друзей.

«Мы всегда работаем командой»: лесоруб спасает медведей в трейлере мультфильма «Побег из лабиринта времени»
фото: Централ Партнершип

Режиссером-постановщиком мультфильма выступает Линь Хуэйда. Производством занимаются компании Fantawild Animation и Sina Studios.
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«Мы всегда работаем командой»: лесоруб спасает медведей в трейлере мультфильма «Побег из лабиринта времени» фотографии
«Мы всегда работаем командой»: лесоруб спасает медведей в трейлере мультфильма «Побег из лабиринта времени» фотографии
«Мы всегда работаем командой»: лесоруб спасает медведей в трейлере мультфильма «Побег из лабиринта времени» фотографии
«Мы всегда работаем командой»: лесоруб спасает медведей в трейлере мультфильма «Побег из лабиринта времени» фотографии
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