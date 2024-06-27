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Безумный ромком о призраках и пришельцах «Дандадан» готов покорять большие и малые экраны

27 июня
2024 год

Новости кино >>
27 июня 2024
Как и планировалось, эксцентричный мистический ромком «Дандадан» покажут на японском ТВ, Netflix и Crunchyroll уже в октябре. Трейлер с русскими субтитрами — прилагается (предыдущие ролики, также с переводом, можно посмотреть тут и вот здесь). Однако аниме выйдет не только в сериальном формате, но и попробует силы на больших экранах: фильм «Дандадан: Первый контакт», состоящий из трех первых эпизодов, выйдет в кинотеатрах Азии (с 31 августа), Европы (с 7 сентября) и Северной Америки (с 13 сентября). К началу октября экранизация научно-фантастической манги Юкинобу Тацу посетит более 50 стран и регионов, включая Латинскую Америку, Австралию, Новую Зеландию и Африку.


Дружба старшеклассников Момо Аясэ и Кэна «Окаруна» Такакуры началась с жаркого спора: девушка, как и положено внучке спиритистки, верит в призраков, а чудаковатый фанат НЛО — в пришельцев. Ребята бросают друг другу вызов, но в итоге оказывается, что каждый из них прав только наполовину. После близкого контакта третьей степени с сексуально озабоченными пришельцами Момо открывает в себе дремавшие прежде психокинетические способности, а Окаруном, проклятый ёкаем Турбо-бабкой, становится одержим злым духом.

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За производство отвечает Science SARUВесенняя ночь коротка», «Человек-дьявол: Плакса», «Духи Деко»), а ветеран студии Фуга ЯмасироПовесть о доме Тайра», «Руки прочь от кинокружка!») впервые пробует себя в качестве главного режиссера. Эндинг Otonoke исполнят Creepy Nuts — тот самый хип-хоп-дуэт, что завирусился на старте 2024-го благодаря опенингу «Магии и мускулов» (а еще они пели в начале «Песнь ночных сов»).

Безумный ромком о призраках и пришельцах «Дандадан» готов покорять большие и малые экраны

К основному составу актеров озвучивания присоединятся:

Сэйко Аясэ (бабушка Момо) — Нана Мидзуки (Виола из «Семейной жизни легкомысленной ведьмы»).
Дзин Эндзёдзи (первая любовь Момо) — Кайто Исикава (Киёка Кудо из «Моего счастливого брака»).
Айра Сиратори — Аянэ Сакура (Фиона Фрост из «Семьи шпиона»).

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Безумный ромком о призраках и пришельцах «Дандадан» готов покорять большие и малые экраны фотографии
Безумный ромком о призраках и пришельцах «Дандадан» готов покорять большие и малые экраны фотографии
Безумный ромком о призраках и пришельцах «Дандадан» готов покорять большие и малые экраны фотографии
Безумный ромком о призраках и пришельцах «Дандадан» готов покорять большие и малые экраны фотографии
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