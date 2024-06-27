Безумный ромком о призраках и пришельцах «Дандадан» готов покорять большие и малые экраны

Как и планировалось, эксцентричный мистический ромком «Дандадан
» покажут на японском ТВ, Netflix
и Crunchyroll
уже в октябре. Трейлер с русскими субтитрами — прилагается (предыдущие ролики, также с переводом, можно посмотреть тут
и вот здесь
). Однако аниме выйдет не только в сериальном формате, но и попробует силы на больших экранах: фильм «Дандадан: Первый контакт
», состоящий из трех первых эпизодов, выйдет в кинотеатрах Азии (с 31 августа), Европы (с 7 сентября) и Северной Америки (с 13 сентября). К началу октября экранизация научно-фантастической манги Юкинобу Тацу
посетит более 50 стран и регионов, включая Латинскую Америку, Австралию, Новую Зеландию и Африку.
Дружба старшеклассников Момо Аясэ
и Кэна «Окаруна» Такакуры
началась с жаркого спора: девушка, как и положено внучке спиритистки, верит в призраков, а чудаковатый фанат НЛО — в пришельцев. Ребята бросают друг другу вызов, но в итоге оказывается, что каждый из них прав только наполовину. После близкого контакта третьей степени с сексуально озабоченными пришельцами Момо открывает в себе дремавшие прежде психокинетические способности, а Окаруном, проклятый ёкаем Турбо-бабкой
, становится одержим злым духом.
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«Ину-о» — визионерский фильм-концерт той же студии
За производство отвечает Science SARU
(«Весенняя ночь коротка
», «Человек-дьявол: Плакса
», «Духи Деко
»), а ветеран студии Фуга Ямасиро
(«Повесть о доме Тайра
», «Руки прочь от кинокружка!
») впервые пробует себя в качестве главного режиссера. Эндинг Otonoke
исполнят Creepy Nuts
— тот самый хип-хоп-дуэт, что завирусился
на старте 2024-го благодаря опенингу «Магии и мускулов
» (а еще они пели в начале «Песнь ночных сов
»).
К основному составу
актеров озвучивания присоединятся:
Сэйко Аясэ (бабушка Момо) — Нана Мидзуки
(Виола
из «Семейной жизни легкомысленной ведьмы
»).
Дзин Эндзёдзи (первая любовь Момо) — Кайто Исикава
(Киёка Кудо
из «Моего счастливого брака
»).
Айра Сиратори — Аянэ Сакура
(Фиона Фрост
из «Семьи шпиона
»).
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