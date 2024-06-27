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Девушка спасается от акулы в отрывке из фильма «Челюсти. Кровавый риф»

27 июня
2024 год

Новости кино >>
27 июня 2024
Кино-Театр.Ру предлагает вашему вниманию отрывок из триллера Хейли Истон «Челюсти. Кровавый риф», вышедшего в российский прокат 27 июня.

«Челюсти. Кровавый риф». Отрывок


В ролике раненая героиня Хифту Куазем оказывается наедине с акулой, кружащей вокруг нее. Девушка догадывается, как отвлечь морского хищника, чтобы добраться до крохотного островка, который хоть как-то спасет ее от гибели.

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По сюжету компания лучших подруг отправляется в путешествие мечты. Но поездка оборачивается кровавым кошмаром, когда на девушек нападает огромная акула. Они оказываются отрезаны от берега, а силы и время уже на исходе.

Девушка спасается от акулы в отрывке из фильма «Челюсти. Кровавый риф»

Главные роли в фильме, помимо Куазем, исполнили Лорен Лайл, Натали Митсон, Николь Риеко Сэцуко и Эллуиза Шекспир-Харт. Сценаристом выступила Кэт Кларк, работавшая над сериалом «Благие знамения».
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