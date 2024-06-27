На Premier состоялась премьера неигрового расследования тайной трагедии СССР

20 октября 1982 года на московском стадионе «Лужники» после футбольного матча «Спартак» – «Хаарлем» произошла давка, в которой погибли десятки людей – а может быть, и больше. Советская власть приложила все усилия, чтобы скрыть эту трагедию — семь лет люди не знали, что именно произошло с их родными и близкими в тот роковой день. Правда о случившемся и точное количество жертв неизвестно до сих пор. В картине очевидцы событий и выжившие пытаются восстановить последовательность событий произошедшего и сохранить память о тех, кто не вернулся домой.
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Premier
В фильме, разделенном на две части общим хронометражем 63 минуты, интервью с выжившими очевидцами, сотрудниками полиции и историками трагедии объединены с кадрами реконструкции, восстанавливающими ужасающие детали.
Впервые эксклюзивный проект видеосервиса показали на кинофестивале Beat Film Festival.
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