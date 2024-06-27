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На Premier состоялась премьера неигрового расследования тайной трагедии СССР

27 июня
2024 год

Новости кино >>
27 июня 2024
Пользователям онлайн-кинотеатра Premier стал доступен новый неигровой фильм Михаила Райхельгауза «Давка-82», сообщает пресс-служба платформы.

«Давка-82»


20 октября 1982 года на московском стадионе «Лужники» после футбольного матча «Спартак» – «Хаарлем» произошла давка, в которой погибли десятки людей – а может быть, и больше. Советская власть приложила все усилия, чтобы скрыть эту трагедию — семь лет люди не знали, что именно произошло с их родными и близкими в тот роковой день. Правда о случившемся и точное количество жертв неизвестно до сих пор. В картине очевидцы событий и выжившие пытаются восстановить последовательность событий произошедшего и сохранить память о тех, кто не вернулся домой.

На Premier состоялась премьера неигрового расследования тайной трагедии СССР
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Premier

В фильме, разделенном на две части общим хронометражем 63 минуты, интервью с выжившими очевидцами, сотрудниками полиции и историками трагедии объединены с кадрами реконструкции, восстанавливающими ужасающие детали.

Впервые эксклюзивный проект видеосервиса показали на кинофестивале Beat Film Festival.
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На Premier состоялась премьера неигрового расследования тайной трагедии СССР фотографии
На Premier состоялась премьера неигрового расследования тайной трагедии СССР фотографии
На Premier состоялась премьера неигрового расследования тайной трагедии СССР фотографии
На Premier состоялась премьера неигрового расследования тайной трагедии СССР фотографии
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