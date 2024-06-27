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Завершились съемки мюзикла «Чучело»

27 июня
2024 год

Новости кино >>
27 июня 2024
Завершились съемки мюзикла «Чучело». Это современная адаптация повести Владимира Железникова, по которой был снят классический фильм Ролана Быкова, уточняет пресс-служба кинокомпании «Телесто», которая снимает фильм при поддержке Министерства культуры РФ.

Завершились съемки мюзикла «Чучело»
фото: пресс-служба кинокомпании «Телесто»

Режиссер Илья Хотиненко признается, что «не смотрел старый фильм "Чучело" и не читал повесть. Это связано с тем, что в детстве у меня был доступ к видеомагнитофону. Я смотрел "Пролетая над гнездом кукушки", "Крестного отца" и другие серьезные фильмы. И на фоне, например, "Звездных войн" российский кинематограф меня совершенно не привлекал. Сейчас это дает мне свободу в работе над фильмом — ничто не мешает творческому процессу».

Постановщик знает, что создателей будут критиковать за то, что они трогают «святое советское кино», но считает, «что переснимать фильмы – это нормальная живая практика. Старые истории нужно освежать. И мне в данном случае это сделать проще, потому что я не знаю первоисточника и могу работать со свежим материалом. Наше "Чучело" не ремейк, мы скорее синхронизировали старую историю с современностью. Тема травли, поднятая в фильме, вечная. Буллинг всегда был и будет. Кажется, даже бессмысленно пытаться с ним бороться — всегда есть слабые, на которых сильные оттягиваются. Но говорить об этом важно. Раньше люди собирались во дворе, а сейчас они общаются онлайн. Современные коммуникации — это просто новая форма старых явлений. Травля осталась травлей, просто переместилась в цифровое пространство. Слабых всегда мочили, и лучший исход, если они крепнут и вырастают. Селекция неизбежна, особенно среди подростков, которые хотят быть большими и показывают свою силу здесь и сейчас. Жесткая конкуренция — часть их мира. В нашем фильме мы препарируем эту проблему, усложняя задачу и добавляя социальное столкновение, что придает истории еще большую глубину и динамику».

Завершились съемки мюзикла «Чучело»
фото: пресс-служба кинокомпании «Телесто»

Зрителям расскажут историю первой подростковой любви, которая превращается в историю предательства. Главная героиня Аня берет на себя вину своего друга и становится объектом травли одноклассников в реальном мире и в соцсетях. Главные роли исполняют молодые актеры Мария Симонова, Максим Карушев, Даяна Гудз, Марфа Просвирникова и Александр Присмотров-Белов, а ключевых взрослых персонажей сыграют Кристина Асмус и Кирилл Кяро. Первая предстанет в качестве учительницы, а второй воплотит образ отца Ани. Компанию вышеназванным актерам составят Никита Зинченко, Олег Мазуров и Ольга Смирнова.

Лента сочетает жанры подростковой драмы, социальной драмы, мюзикла и скринлайфа. С помощью оригинальных стилистических приемов зрители увидят и реальный мир героев, и виртуальную часть их истории. Эту художественную задачу режиссер решает в творческом союзе с оператором Ильей Комаровым, художником Дмитрием Буковски и музыкальным продюсером Александром Варлеем. Музыкальное решение основано как на известных и раскрученных треках, так и на совершенно новых, специально написанных для картины композициях. В фильме прозвучат, в том числе, «Фотоаппарат» группы «Монти Механик», «Балкон» группы «Космос на потолке» и «Несовершенно верно» от летяги. Также ведутся переговоры об использовании новой композиции «Останется наша любовь» группы «Город 312» и песни «Смола» от Бхима ft Хаски.

Завершились съемки мюзикла «Чучело»
фото: пресс-служба кинокомпании «Телесто»

Илье Комарову «было очень интересно работать над этим проектом, так как он дал огромное пространство для фантазии. Помимо реального повествования и изображения внутри этой реальности, мы разработали несколько других визуальных миров с нуля. Музыкальные номера, например, не были детально прописаны в сценарии, поэтому у нас было большое пространство для интерпретации. Кроме того, появилась идея с чатами ребят как с отдельным визуальным пространством. Мы решили не снимать это в реалистичном ключе, а создали условный внутренний мир». А Дмитрий Буковски говорит, что авторы картины «стремились создать актуальную картину современной молодежи, а не старомодный образ. Показать срез времени и эпохи, можно сказать документируя жизнь школьников в 2024 году. Через 10 лет тоже будет интересно взглянуть на этот фильм и увидеть, чем жили подростки в наше время. Работа над фильмом позволила нам экспериментировать, придумывать и тестировать новые идеи и развивать их на будущее, что является важной частью творческой задачи. Наш поиск включал смешение компьютерной графики, элементов компьютерной игры и бытовых зарисовок, добавляя немного театральности и условности».

Съемки проходили в Тарусе, в Москве, Московской и Калужской областях. Основными съемочными локациями стали школы, павильоны «Мосфильма», яблоневый сад в Коломенском, дома и улицы в Тарусе, Боровске, Малаховке и на Истре.

Завершились съемки мюзикла «Чучело»
фото: пресс-служба кинокомпании «Телесто»

«Среди наиболее интересных мест, где проходили наши съемки хочу выделить Боровск, который оказался удивительным городом с кинематографической точки зрения, благодаря своей разноуровневости. Он не плоский, как многие другие города, а выделяется своей яркой географией, — вспоминает удожник-постановщик Дмитрий Буковски. — Также особенно интересен дом отца и главной героини, поскольку через предметный мир мы раскрываем характер деда Ани. Обстановка рассказывает нам о его жизни: он был путешественником, посетившим Африку, Юго-Восточную Азию и другие уголки мира. Хотя дед не появляется на экране, через дом и его артефакты мы передаем атмосферу, в которой росла Аня и ее отец, показывая историю семьи и создавая уникальный фон для повествования».

В первом павильоне «Мосфильма» специально для фильма построили декорацию, в которой воплотилась идея творческой команды создать уникальное пространство, где каждый герой находится сразу в двух реальностях — у себя дома и одновременно в общем пространстве интернета.

Завершились съемки мюзикла «Чучело»
фото: пресс-служба кинокомпании «Телесто»

«Наша задача заключалась в создании восьми различных обжитых пространств в одном месте для съемки сцены, где ребята, сидя каждый в своей комнате, общаются в чате. Для реализации этой идеи мы создали декорации условно в виде ромашки: восемь комнат, расходящихся лепестками из центра, где будет стоять камера. Где-то мы имитируем вид из окна, где-то — вид из двери, что позволяет достичь эффекта присутствия во всех пространствах одновременно... Снимать не в разных готовых квартирах, а аккумулировать и объединить их в один сет оказалось интересным решением как с производственной точки зрения, так и в качестве художественного эксперимента. Кроме того, это была сложная задача — создать через обстановку в комнатах восемь разных характеров и стилистических миров, объединенных одним сетом. Один из финальных кадров, как мне кажется, будет особенно впечатляющим: камера движется, дети выходят из своих пространств и оказываются на улице, создавая точку схода», — рассказал Буковски.

Создатели планируют выпустить в прокат «Чучело» в 2025 году – к 100-летию со дня рождения Владимира Карповича Железникова.
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