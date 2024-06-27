Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Марина Куделинская за десять дней избавилась от невестки Евдокии Лаврухиной

27 июня
2024 год

Новости кино >>
27 июня 2024
Евдокия Лаврухина, Владимир Гуськов и Марина Куделинская сыграли главные роли в четырехсерийной мелодраме Марины Любаковой «Как избавиться от невестки за 10 дней», сообщает пресс-служба телеканала «Dомашний».

«На мой взгляд, между женой и свекровью всегда будет происходить своего рода борьба, даже если отношения хорошие. Моя героиня очень любит своего мужа, она старается избегать конфликтов, надеясь, что со временем все привыкнут и все будет хорошо. Но терпение тоже не вечное, а обстоятельства сильно меняются. В конце концов, в любой истории, будь то сериал или жизнь, любовь всегда побеждает, даже если за счастье приходится платить высокую цену», — считает Евдокия Лаврухина.

Марина Куделинская за десять дней избавилась от невестки Евдокии Лаврухиной
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»

По сюжету веселая провинциалка Вера и ответственный врач из интеллигентной московской семьи Игорь женятся по большой любви. Их союз не одобряет мать и младшая сестра Игоря – Эмма Петровна и Зоя считают, что Вера ему не ровня. Проживание трех женщин под одной крышей приводит к бытовым конфликтам. Эмма Петровна и Зоя объявляют Вере войну. В ход идет все: начиная от мелких придирок, заканчивая фальшивым свиданием Игоря с «достойной» девушкой. Ситуация обостряется новостью о беременности Веры. Поняв, что мира в семье Игоря не будет, Вера врет ему, что потеряла ребенка и уезжает. Игорь впадает в депрессию из-за расставания с любимой, а его мать и сестра пытаются исправить ситуацию, вернув Веру. Вот только та уже не уверена, нужно ли ей такое «семейное счастье».

«Я могу понять свою героиню. Она – мать, из интеллигентной семьи, жила для детей. В ее планы не входило, что сын полюбит простую девушку. В голове Эммы Петровны это все не вяжется, происходит диссонанс. Хоть ее поступки и противоречивы, она действует исключительно из большой любви к сыну», — поведала о своей героине Марина Куделинская.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Рустам Джабраилов и Дана Абызова влюбляются друг в друга в мелодраме «Мой любимый Раджа»
Кристина Казинская встречает первую любовь в мелодраме «Как вернуть бывшего»
Марина Маняхина провела «Тест на материнство»
Поиск по меткам
Dомашний
персоны
Владимир Гуськов (II)Марина КуделинскаяЕвдокия ЛаврухинаМарина Любакова
фильмы
Как избавиться от невестки за 10 дней

фотографии >>
Марина Куделинская за десять дней избавилась от невестки Евдокии Лаврухиной фотографии
Марина Куделинская за десять дней избавилась от невестки Евдокии Лаврухиной фотографии
Марина Куделинская за десять дней избавилась от невестки Евдокии Лаврухиной фотографии
Марина Куделинская за десять дней избавилась от невестки Евдокии Лаврухиной фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Михаил Пекцоркин
Актёр Михаил Пекцоркин погиб в зоне специальной военной операции.
Анхель Гутьеррес
22 июня ушёл из жизни актёр Анхель Гутьеррес.

День рождения >>

Ростислав Бершауэр
Виталий Бредихин
Инна Выходцева
Светлана Зельбет
Андрей И
Евгения Мельникова
Семён Морозов
Павел Харланчук
Борис Хмельницкий
Изабель Аджани
Эд Вествик
Кристиан Кейн
Эмма Лахана
Богуслав Линда
Мэттью Льюис
Тоби Магвайр
все родившиеся 27 июня >>

Афиша кино >>

Тёмные воды
драма, триллер, фильм ужасов, экранизация
Япония, 2002
Челюсти. Кровавый риф
триллер, фильм ужасов
США, 2024
Клуб Зеро
трагикомедия, триллер
Австрия, Великобритания, Германия, Дания, Франция, 2023
Драйвер
боевик, триллер
Великобритания, 2023
Фолия
драма
Австрия, Франция, Италия, Гонконг, 2023
Остров Черепа
триллер, фильм ужасов
Франция, 2024
Резервная копия
драма, криминальный фильм, научная фантастика, триллер
Польша, Сербия, Словакия, Чехия, 2023
Синистер. Пожиратель душ
триллер, фильм ужасов
Франция, 2024
Сирокко из страны ветров
детский фильм, приключения, семейное кино, фэнтези
Бельгия, Франция, 2023
Уикенд с родителями
драма, комедия
Дания, 2022
Бывший в помощь
комедия, мелодрама
Россия, 2024
Горизонты: Часть 1
вестерн, драма
США, 2024
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram