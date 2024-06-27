Марина Куделинская за десять дней избавилась от невестки Евдокии Лаврухиной

«На мой взгляд, между женой и свекровью всегда будет происходить своего рода борьба, даже если отношения хорошие. Моя героиня очень любит своего мужа, она старается избегать конфликтов, надеясь, что со временем все привыкнут и все будет хорошо. Но терпение тоже не вечное, а обстоятельства сильно меняются. В конце концов, в любой истории, будь то сериал или жизнь, любовь всегда побеждает, даже если за счастье приходится платить высокую цену», — считает Евдокия Лаврухина.
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»
По сюжету веселая провинциалка Вера и ответственный врач из интеллигентной московской семьи Игорь женятся по большой любви. Их союз не одобряет мать и младшая сестра Игоря – Эмма Петровна и Зоя считают, что Вера ему не ровня. Проживание трех женщин под одной крышей приводит к бытовым конфликтам. Эмма Петровна и Зоя объявляют Вере войну. В ход идет все: начиная от мелких придирок, заканчивая фальшивым свиданием Игоря с «достойной» девушкой. Ситуация обостряется новостью о беременности Веры. Поняв, что мира в семье Игоря не будет, Вера врет ему, что потеряла ребенка и уезжает. Игорь впадает в депрессию из-за расставания с любимой, а его мать и сестра пытаются исправить ситуацию, вернув Веру. Вот только та уже не уверена, нужно ли ей такое «семейное счастье».
«Я могу понять свою героиню. Она – мать, из интеллигентной семьи, жила для детей. В ее планы не входило, что сын полюбит простую девушку. В голове Эммы Петровны это все не вяжется, происходит диссонанс. Хоть ее поступки и противоречивы, она действует исключительно из большой любви к сыну», — поведала о своей героине Марина Куделинская.
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