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В Красноярске проходит Третий Международный форум кинопроизводителей

28 июня
2024 год

Новости кино >>
28 июня 2024
В Красноярске проходит Третий Международный форум кинопроизводителей, сообщает пресс-служба учреждения «Енисей кино», выступающего организатором мероприятия при поддержке Министерства культуры Красноярского края.

В Красноярске проходит Третий Международный форум кинопроизводителей
фото: пресс-служба учреждения культуры «Енисей кино»

Главная цель кинофорума – стимулировать развитие киноиндустрии в Красноярском крае и привлечь федеральные компании к кинопроизводству на территории региона. Обмен опытом поможет участникам выстроить эффективные партнерские отношения и объединить всех заинтересованных в развитии кинобизнеса в регионе. В столицу края приехали 15 продюсеров крупнейших российских и зарубежных кинокомпаний (в том числе Кыргызстана и Узбекистана). В течение трех дней кинематографисты знакомятся с локациями Красноярска, с техническими возможностями региона и делятся опытом.

Форум начался с круглого стола «Перспективы кинопроизводства в Красноярском крае», чьим модератором выступила генеральный директор КГАУК «Енисей кино» Ирина Белова. В обсуждении темы приняли участие продюсеры российских и зарубежных кинокомпаний, представители Правительства Красноярского края и ведущие представители киноиндустрии региона. По словам Беловой, «за время проведения Международного форума кинопроизводителей в Красноярском крае снято десять федеральных кинопроектов и съемки продолжаются, переговоры ведутся постоянно».

В Красноярске проходит Третий Международный форум кинопроизводителей
фото: пресс-служба учреждения культуры «Енисей кино»

«Три года назад, когда мы собирали первый Кинофорум, то преследовали цель: узнать у профессионалов кино, а что же нужно сделать в крае, чтобы наш регион стал привлекательным для съемок фильмов? Прошло время, в крае были сделаны серьезные шаги для развития киноиндустрии. И сегодня нам важно услышать от вас, что еще нужно сделать для того, чтобы здесь снимали еще больше фильмов», — выступил с приветственным словом министр культуры Красноярского края Аркадий Зинов.

В дни форума для гостей и жителей края проходит культурная и деловая программа: творческие встречи и мастер-классы с продюсерами, образовательный блок для представителей киноиндустрии Красноярского края и дискуссионные площадки с участниками для представителей организаций кинематографии Красноярского края. Для гостей организованы продюсерские туры по природным, урбанистическим и производственным локациям Красноярского края, которые в дальнейшем будут рассматриваться при создании новых кинопроектов. Для жителей Красноярска, Канска и Минусинска организаторы подготовили кинопоказы. В частности, 26 июня в «Доме кино» состоялась творческая встреча с Дмитрием Рудовским. Продюсер поделился своим личным опытом в киноиндустрии и ответил на вопросы зрителей, после чего представил свой фильм «Мой любимый чемпион» — красноярцы одни из первых в стране увидели его. Российская премьера картины стартовала с 27 июня.
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В Красноярске проходит Третий Международный форум кинопроизводителей фотографии
В Красноярске проходит Третий Международный форум кинопроизводителей фотографии
В Красноярске проходит Третий Международный форум кинопроизводителей фотографии
В Красноярске проходит Третий Международный форум кинопроизводителей фотографии
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