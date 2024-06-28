В жизнь офисного планктона Данилы Рассомахина вторгся бывший одноклассник Александр Якин

«Леня Кукушкин – вроде бы простой парень, сильно рефлексирующий о себе (и обо всем вокруг), уже несколько лет "покоряющий" Москву, при этом оставаясь на одном и том же месте, в одном и том же офисе. Но главное – он влюблен, это его суперсила. То, как Леня преодолевает свои страхи ради любви – это интересно, узнаваемо. Верю, что с Леней захочется подружиться через экран, захочется его полюбить. На читках, разбирая текст, мы также рассказывали личные истории, и иногда случались прямые совпадения с сюжетом. В жизни происходило почти так же, хотя авторы, конечно, не могли этого знать, когда писали. Это было круто», — рассказал Данила Рассомахин.
Зрителям поведают о 27-летнем Лене – обычном офисном сотруднике в огромной безликой корпорации, который живет размеренной жизнью планктона, терпит выходки одиозного босса и уже несколько лет безнадежно влюблен в свою коллегу Алису. Леня застенчив и одинок, а всеми переживаниями делится с единственным собеседником – собой. Впрочем, Леню все более чем устраивает. Но однажды в его жизнь врывается бывший одноклассник Кирюха. Дерзкий и наглый, он лишен рефлексии, и раз за разом втягивает Леню в очередные авантюры с не всегда прогнозируемыми последствиями. Как бы Леня не сопротивлялся хаосу, он замечает, что в его жизни начинают происходить позитивные изменения, а отношения с Алисой наконец сдвигаются с мертвой точки.
фото: пресс-служба телеканала ТНТ
Александру Якину «достался персонаж интересный и неоднозначный. На первый взгляд кажется, что все про него понятно: провинциальный парень с хорошо подвешенным языком, знает, чего хочет, и на все смотрит позитивно. Но на самом деле это добрый, ранимый и переживающий чувак, который покажет себя настоящего только ближе к концу сезона. Этим мне он и понравился. Когда я прочитал серию, которую мне прислали вместе со сценой для проб, то сразу понял, что история и сценарий крутые! Поэтому на читках мы постоянно смеялись и получали удовольствие от изобретательности авторов, которые придумали эту историю. Кстати, для роли мне пришлось перекраситься в белый цвет, это интересный опыт».
По словам Дарьи Руденок, «Кукушкин» ее «заинтересовал сценарным юмором, актерским составом и крутым режиссером. Я еще в поиске своего персонажа. И вероятно, это будет непросто, как и всегда, но интересно. У нас была двухдневная читка, во время которой своего персонажа я полюбила дважды. А после примерки костюма я окончательно поплыла – очень крутые и стильные образы мы насобирали. А костюмчик всегда меняет человека, поэтому поддадимся этому творческому порыву – и будь что будет».
Пилотную серию сняли еще в 2022 году, тогда сериал назывался «Точкой зрения», а его режиссером выступил Владимир Болгов. В пилоте роль Лени исполнял Павел Рассомахин – брат-близнец Данилы Рассомахина, которого в итоге утвердили на главную роль. Съемки в Москве и Московской области продлятся до середины сентября, премьеру на ТНТ следует ожидать в 2025-м.
фото: пресс-служба телеканала ТНТ
«В широком смысле это история про неуверенность, мы просто смотрим на нее под разными углами. Если сначала кажется, что эта черта отличает лишь главного героя, то дальше мы понимаем, что она объединяет всех наших персонажей, просто кто-то ее умело маскирует, а кто-то себе в ней признается. Все авторы так или иначе вплетают в героев какие-то личные черты и качества или подсматривают их у кого-то из своего окружения. В реальной жизни я знаком и с такими Ленями, и с такими Алисами, а кто-то очень похожий на нашего Кирюху до сих пор должен мне тысячу рублей», — говорит креативный продюсер и сценарист сериала Сергей Панасенков.
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