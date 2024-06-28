Мария Горбань привлечет мужчин «Мокрыми майками» 4 июля

Это рассказ про бывшую стриптизершу Мару. Девушке исполняется 30 лет, и у нее наступает кризис среднего возраста. Чтобы доказать себе, что она способна на большее, Мара решает заняться бизнесом. Она просит своего богатого спонсора дать ей в управление модный салон красоты, но он подготовил ей неприятный сюрприз – вместо красивого элитного салона героиня получает в управление старую автомойку на окраине города. Она оказывается в сложной ситуации – ей необходимо выжить в мире бизнеса и спасти автомойку от неминуемого банкротства. Чтобы не прогибаться под законы сурового мужского бизнеса, Мара решается сделать ставку на свой собственный опыт. Теперь необычная автомойка завлекает клиентов красивыми девушками. Подруги Мары устраиваются к ней на работу обворожительными автомойщицами, перед которыми не может устоять ни один мужчина.
«Я играю девушку, которая не хочет стоять на месте. Она хочет новой жизни, открывает бизнес и сподвигает на это своих подруг. Наш сериал именно про мотивацию. Хочется верить, что тот, кто посмотрит его, и сам начнет действовать», — говорит Мария Горбань.
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