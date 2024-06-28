Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Мария Горбань привлечет мужчин «Мокрыми майками» 4 июля

28 июня
2024 год

Новости кино >>
28 июня 2024
Комедия Дениса Гуляра «Мокрые майки» с Марией Горбань в главной роли станет доступна подписчикам онлайн-кинотеатра Premier 4 июля. Согласно пресс-службе платформы, в сериале также сыграли Давид Манукян, Ирина Темичева, Алена Хмельницкая, Маруся Климова и Диана Кафф.

Мария Горбань привлечет мужчин «Мокрыми майками» 4 июля
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Premier

Это рассказ про бывшую стриптизершу Мару. Девушке исполняется 30 лет, и у нее наступает кризис среднего возраста. Чтобы доказать себе, что она способна на большее, Мара решает заняться бизнесом. Она просит своего богатого спонсора дать ей в управление модный салон красоты, но он подготовил ей неприятный сюрприз – вместо красивого элитного салона героиня получает в управление старую автомойку на окраине города. Она оказывается в сложной ситуации – ей необходимо выжить в мире бизнеса и спасти автомойку от неминуемого банкротства. Чтобы не прогибаться под законы сурового мужского бизнеса, Мара решается сделать ставку на свой собственный опыт. Теперь необычная автомойка завлекает клиентов красивыми девушками. Подруги Мары устраиваются к ней на работу обворожительными автомойщицами, перед которыми не может устоять ни один мужчина.

«Я играю девушку, которая не хочет стоять на месте. Она хочет новой жизни, открывает бизнес и сподвигает на это своих подруг. Наш сериал именно про мотивацию. Хочется верить, что тот, кто посмотрит его, и сам начнет действовать», — говорит Мария Горбань.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Зрители ТНТ узнают «Тайну пропавшей деревни» с Марией Горбань
Мария Горбань раскроет «Тайну пропавшей деревни» 20 апреля
Мария Горбань займется «Делом о пропавшей деревне»
Поиск по меткам
PREMIER
персоны
Мария ГорбаньДенис ГулярДиана КаффМаруся КлимоваДавид МанукянИрина ТемичеваАлёна Хмельницкая
фильмы
Мокрые майки

фотографии >>
Мария Горбань привлечет мужчин «Мокрыми майками» 4 июля фотографии
Мария Горбань привлечет мужчин «Мокрыми майками» 4 июля фотографии
Мария Горбань привлечет мужчин «Мокрыми майками» 4 июля фотографии
Мария Горбань привлечет мужчин «Мокрыми майками» 4 июля фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Эдуард Нуров
27 июня ушёл из жизни актёр Эдуард Нуров.
Александр Кнайфель
27 июня ушёл из жизни композитор Александр Кнайфель.
Сагынбек Ишенов
27 июня ушёл из жизни художник-постановщик Сагынбек Ишенов.
Михаил Пекцоркин
Актёр Михаил Пекцоркин погиб в зоне специальной военной операции.

День рождения >>

Владислав Абашин
Вячеслав Гришечкин
Виолетта Давыдовская
Сергей Деньга
Артём Карапетян
Наталья Назарова
Александр Панкратов-Чёрный
Анна Попова
Леся Самаева
Мел Брукс
Кэти Бэйтс
Томаш Зентек
Айелет Зурер
Элис Криге
Джон Кьюсак
Сабрина Ферилли
все родившиеся 28 июня >>

Афиша кино >>

Тёмные воды
драма, триллер, фильм ужасов, экранизация
Япония, 2002
Челюсти. Кровавый риф
триллер, фильм ужасов
США, 2024
Клуб Зеро
трагикомедия, триллер
Австрия, Великобритания, Германия, Дания, Франция, 2023
Драйвер
боевик, триллер
Великобритания, 2023
Фолия
драма
Австрия, Франция, Италия, Гонконг, 2023
Бывший в помощь
комедия, мелодрама
Россия, 2024
Остров Черепа
триллер, фильм ужасов
Франция, 2024
Резервная копия
драма, криминальный фильм, научная фантастика, триллер
Польша, Сербия, Словакия, Чехия, 2023
Синистер. Пожиратель душ
триллер, фильм ужасов
Франция, 2024
Сирокко из страны ветров
детский фильм, приключения, семейное кино, фэнтези
Бельгия, Франция, 2023
Уикенд с родителями
драма, комедия
Дания, 2022
Горизонты: Часть 1
вестерн, драма
США, 2024
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram