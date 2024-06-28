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В Нижнем Новгороде снимают «Злых людей» с Александром Лыковым и Петром Рыковым

28 июня
2024 год

Новости кино >>
28 июня 2024
Режиссер Ким Дружинин снимает в Нижнем Новгороде восьмисерийный исторический детектив «Злые люди» с Александром Лыковым и Петром Рыковым по рассказам из серии «Хроники сыска» нижегородского писателя Николая Свечина. Сериал создается кинокомпаниями Russian World Vision и BERG SOUND при поддержке Института развития интернета, Правительства Нижегородской области и НТВ, уточняет пресс-служба телеканала.

В Нижнем Новгороде снимают «Злых людей» с Александром Лыковым и Петром Рыковым
фото: пресс-служба телеканала НТВ

«Нам удалось создать мощный ансамбль. И самое главное, что абсолютно все здесь на своем месте. Этот кастинг даже напоминает хорошее советское кино, когда не одна звезда в центре и вокруг совсем неизвестные артисты, а когда – россыпь бриллиантов», – отмечает Ким Дружинин.

События разворачиваются в 1895 году. Нижний Новгород готовится к крупнейшему торговому событию года – ярмарке. Но в размеренной и благополучной жизни города происходит громкое убийство богатейшего человека – предводителя губернского дворянства Нефедьева. Распутать это дело берется сотрудник нижегородского сыска Алексей Лыков (Рыков). Шаг за шагом он сталкивается со злом, выходящим за рамки его понимания. И чтобы его победить, он ставит на кон все: любовь, честь и даже свою жизнь.

В Нижнем Новгороде снимают «Злых людей» с Александром Лыковым и Петром Рыковым
фото: пресс-служба телеканала НТВ

«Мне образ мой нравится, мой герой. Он сильный, спокойный человек, молчит, смотрит. Мне и люди такие импонируют, и персонажи. Думаю, у меня получится хорошо передать его, потому что фактура у меня соответствующая», — говорит Петр Рыков.

Александр Лыков предстанет в качестве начальника нижегородской сыскной полиции Павла Астафьевича Благово. Он умен, образован и проницателен: именно Благово первым догадывается, что громкие преступления в Нижнем Новгороде связаны с одним человеком. «Погружаться в эпоху, в которой ты не жил, – это приятно. Здесь очень много интересных нюансов – ношение костюмов, бороды, усов, приклеенных к тебе на древесный клей. А вообще, конечно, тут разговор идет не о том, в какое время играть, а про что. Мне кажется, что наше современное российское кино потихонечку начинает разговаривать, про что оно снимает», – признается актер.

В Нижнем Новгороде снимают «Злых людей» с Александром Лыковым и Петром Рыковым
фото: пресс-служба телеканала НТВ

В сериале также появится Дмитрий Нагиев в образе дворянина Евдокима Нефедьева, роль его племянницы Варвары исполнит Ангелина Стречина, а Ирина Пегова перевоплотится в гувернантку Вари – веселую француженку мадам Бариньяк. Роли директора гимназии Шокальского и владельца Неклюдовских мельниц Блинова исполнят Ян Цапник и Роман Мадянов соответственно. Роман Маякин станет князем и меценатом Сергеем Маминым, Олег Гаас примерит костюм сыщика нижегородской сыскной полиции Степана Девяткина, а Артему Ткаченко досталась роль главного врача нижегородской больницы Милотворского.

По словам продюсера Михаила Погосова, авторы создают «прекрасную версию русской классики, отличный детектив, который борется за то, чтобы, как и в свое время русский "Шерлок Холмс" с Ливановым и Соломиным, быть лучшим в мире». А его коллега по сериалу Константин Елкин считает, что «сильная сторона – это герои, которые рассказывают о правильных вещах, поступках, о нашей истории, а как мы понимаем – будущее невозможно строить без знания прошлого. Автор книги не только писатель, но и историк. Он очень хорошо разбирал и раскладывал, что происходило и в какое время. Поэтому сериал будет максимально приближен к реальности».

В Нижнем Новгороде снимают «Злых людей» с Александром Лыковым и Петром Рыковым
фото: пресс-служба телеканала НТВ

Отличительной чертой сериала детектива станет богатая палитра интерьерно-экстерьерных съемок, а также широкая география. Одно из ключевых мест – Нижний Новгород. Его узкие улочки, древние здания и исторические памятники создадут атмосферу погружения в прошлое, в эпоху правления Романовых. Важный вклад в производство съемок внесла администрация Нижегородской области. Съемки проходят на Верхне-Волжской набережной у особняка Рукавишниковых, у Шуховской башни на берегу Оки, в городе Бор и у реки Линды.

«Сейчас мы фиксируем настоящий туристический бум в регионе, к нам едет очень много людей, получаем массу положительных отзывов. Но этот интерес нужно поддерживать, чтобы для людей визит сюда не был разовой поездкой. Этой цели как раз и служит кино. Люди увидят город в сериале, вспомнят какие-то места, захотят вернуться, чтобы пропустить историю через себя. Мы давно ждали старта этого проекта, конечно же, оказали и будем оказывать всю зависящую от нас поддержку. Регион в целом становится все более кинематографичным. Снимается все больше фильмов, есть системная поддержка. Обязательно будем продолжать эту работу», — уверяет заместитель губернатора Нижегородской области Олег Беркович.
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В Нижнем Новгороде снимают «Злых людей» с Александром Лыковым и Петром Рыковым фотографии
В Нижнем Новгороде снимают «Злых людей» с Александром Лыковым и Петром Рыковым фотографии
В Нижнем Новгороде снимают «Злых людей» с Александром Лыковым и Петром Рыковым фотографии
В Нижнем Новгороде снимают «Злых людей» с Александром Лыковым и Петром Рыковым фотографии
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