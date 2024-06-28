Марина Митрофанова вступила в «Фиктивный брак» с Гавриилом Федотовым

По словам Марины Митрофановой, ее героиня «Лида – смелая девушка, но слишком увлечена карьерой. Встретив человека, к которому у нее проснулись чувства, не смогла разглядеть, что он в ней не заинтересован. Основой решения на фиктивный брак была определенная цель. Она фанат своего дела и хотела попасть на стажировку, которая помогла бы ее развитию. Фиктивный брак для нее лишь средство. Она не придает этому важности. Я думаю, что я могла бы так поступить, но кандидата искала бы тщательнее».
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»
В эпицентре событий мини-сериала — активная и целеустремленная Лида. которая учится в магистратуре и работает в Модном доме Петербурга. Ее родители владеют небольшой ткацкой фабрикой, а сама девушка одержима идеей вывести семейный бизнес на новый уровень. Ради стажировки за границей, она готова в считанные дни выполнить условие принимающей стороны – быть замужем. С помощью подруги быстро находит мужчину, который соглашается оформить фиктивный брак. Неожиданно отец Лиды попадает в больницу с инфарктом, ей приходится отменить стажировку и возглавить фабрику. В командировке она знакомится с Игорем. Между ними вспыхивает бурный роман, за которым стремительно следует предложение руки и сердца. Теперь Лиде необходимо срочно найти своего фиктивного мужа и развестись. Но он уехал в геологическую экспедицию. Лида отправляется на его поиски.
«У моего героя был сложный период в жизни: болела мама. Чтоб найти деньги на лечение дорогого человека, все средства хороши. В тот момент Алексей считал фиктивный брак самым быстрым способом решить проблему», — поведал о своем персонаже Гавриил Федотов.
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