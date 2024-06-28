Марина Митрофанова вступила в «Фиктивный брак» с Гавриилом Федотовым

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В Нижнем Новгороде снимают «Злых людей» с Александром Лыковым и Петром Рыковым

В жизнь офисного планктона Данилы Рассомахина вторгся бывший одноклассник Александр Якин

28 июня

В Красноярске проходит Третий Международный форум кинопроизводителей

Его главная цель – стимулировать развитие киноиндустрии в Красноярском крае и привлечь федеральные компании к кинопроизводству на территории региона