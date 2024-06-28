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Алёна Михайлова разыскивает сестру-близнеца в тизер-трейлере экшн-драмы «Амура»

28 июня
2024 год

Новости кино >>
28 июня 2024
Онлайн-кинотеатр KION представил тизер-трейлер экшн-драмы «Амура» режиссёров Андрея Джунковского и Ильи ОвсеневаСны Алисы»).

«Амура». Тизер-трейлер

Сестры-близнецы Аня и Надя с детства привыкли оберегать друг друга от любых опасностей. Однако пути девушек разошлись: Анна стала бойцом ММА, а Надя уехала в Японию в поисках собственного пути и свободы. Спустя некоторое время Ане приходит тревожное сообщение от сестры, в котором она просит о помощи. Девушка пытается получить хоть какую-то информацию, но все усилия тщетны. Тогда Анна решает отправиться в Японию, где вместе с бывшим возлюбленным Никитой, сбежавшим в свое время от проблем из Владивостока, ей придется вступить в поединок с Якудзой, чтобы найти и спасти сестру.

Алёна Михайлова разыскивает сестру-близнеца в тизер-трейлере экшн-драмы «Амура»

Главные роли в проекте исполнили Алёна Михайлова, Юрий Колокольников, Екатерина Вилкова, Аскар Ильясов, Валентин Цзин, Юта Кога, Изуми Сано, Кен Такигава, Кохэи Масиба и другие.

Премьера сериала «Амура» состоится в онлайн-кинотеатре KION.
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№ 1
Дарья Былинкина   28.06.2024 - 23:00
Тизер-трейлер интригует, но не раскрывает всех карт, что еще больше подогревает интерес. Обязательно буду ждать премьеры на KION, чтобы узнать, что же случилось с героиней в Японии. читать далее>>
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Алёна Михайлова разыскивает сестру-близнеца в тизер-трейлере экшн-драмы «Амура» фотографии
Алёна Михайлова разыскивает сестру-близнеца в тизер-трейлере экшн-драмы «Амура» фотографии
Алёна Михайлова разыскивает сестру-близнеца в тизер-трейлере экшн-драмы «Амура» фотографии
Алёна Михайлова разыскивает сестру-близнеца в тизер-трейлере экшн-драмы «Амура» фотографии
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