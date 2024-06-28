Алёна Михайлова разыскивает сестру-близнеца в тизер-трейлере экшн-драмы «Амура»

Онлайн-кинотеатр KION представил тизер-трейлер экшн-драмы «Амура
» режиссёров Андрея Джунковского
и Ильи Овсенева
(«Сны Алисы
»).
«Амура». Тизер-трейлер
Сестры-близнецы Аня и Надя с детства привыкли оберегать друг друга от любых опасностей. Однако пути девушек разошлись: Анна стала бойцом ММА, а Надя уехала в Японию в поисках собственного пути и свободы. Спустя некоторое время Ане приходит тревожное сообщение от сестры, в котором она просит о помощи. Девушка пытается получить хоть какую-то информацию, но все усилия тщетны. Тогда Анна решает отправиться в Японию, где вместе с бывшим возлюбленным Никитой, сбежавшим в свое время от проблем из Владивостока, ей придется вступить в поединок с Якудзой, чтобы найти и спасти сестру.
Главные роли в проекте исполнили Алёна Михайлова
, Юрий Колокольников
, Екатерина Вилкова
, Аскар Ильясов
, Валентин Цзин
, Юта Кога
, Изуми Сано
, Кен Такигава
, Кохэи Масиба
и другие.
Премьера сериала «Амура
» состоится в онлайн-кинотеатре KION.
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