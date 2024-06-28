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Из бандитов в кондитеры: Андрей Мерзликин в трейлере продолжения сериала «И снова здравствуйте!»

28 июня
2024 год

Новости кино >>
28 июня 2024
В сети появился трейлер третьего сезона криминальной комедии «И снова здравствуйте!» режиссёра Егора ЧичкановаЛада Голд»).

«И снова здравствуйте!-3»

Бессмертный бандит Борис начинает жизнь с нуля: ему удаётся исполнить мечту и открыть кондитерскую. Но отказаться от криминального прошлого не так-то просто, как может показаться на первый взгляд.

Из бандитов в кондитеры: Андрей Мерзликин в трейлере продолжения сериала «И снова здравствуйте!»

Роли в проекте исполнили Андрей Мерзликин, Павел Чинарёв, Татьяна Струженкова, Николай Наумов, Любовь Толкалина, Михаил Полицеймако, Сергей Епишев, Кирилл Жандаров, Дмитрий Журавлёв, Полина Гухман, Сергей Годин, Игорь Грабузов, Олег Гаас, Никита Дювбанов, Евгений Сангаджиев и другие.

Премьера первой серии состоится на Кинопоиске и в онлайн-кинотеатре Wink.ru уже 4 июля.
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обсуждение >>
№ 2
Дарья Былинкина   28.06.2024 - 22:58
Трейлер третьего сезона интригует, обещая еще больше абсурдного юмора, поворотов сюжета и, конечно же, харизматичного Андрея Мерзликина в роли бандита . читать далее>>
№ 1
Матвей Брикун   28.06.2024 - 22:14
По-любасу смотрю продолжение, зашел сериал, что бывает очень редко с такой-то темой. читать далее>>
Всего сообщений: 2
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Третий сезон сериала «И снова здравствуйте!» с Андреем Мерзликиным стартует 4 июля
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фильмы
И снова здравствуйте!-3

фотографии >>
Из бандитов в кондитеры: Андрей Мерзликин в трейлере продолжения сериала «И снова здравствуйте!» фотографии
Из бандитов в кондитеры: Андрей Мерзликин в трейлере продолжения сериала «И снова здравствуйте!» фотографии
Из бандитов в кондитеры: Андрей Мерзликин в трейлере продолжения сериала «И снова здравствуйте!» фотографии
Из бандитов в кондитеры: Андрей Мерзликин в трейлере продолжения сериала «И снова здравствуйте!» фотографии
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