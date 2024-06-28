Из бандитов в кондитеры: Андрей Мерзликин в трейлере продолжения сериала «И снова здравствуйте!»

В сети появился трейлер третьего сезона криминальной комедии «И снова здравствуйте!
» режиссёра Егора Чичканова
(«Лада Голд
»).
«И снова здравствуйте!-3»
Бессмертный бандит Борис начинает жизнь с нуля: ему удаётся исполнить мечту и открыть кондитерскую. Но отказаться от криминального прошлого не так-то просто, как может показаться на первый взгляд.
Роли в проекте исполнили Андрей Мерзликин
, Павел Чинарёв
, Татьяна Струженкова
, Николай Наумов
, Любовь Толкалина
, Михаил Полицеймако
, Сергей Епишев
, Кирилл Жандаров
, Дмитрий Журавлёв
, Полина Гухман
, Сергей Годин
, Игорь Грабузов
, Олег Гаас
, Никита Дювбанов
, Евгений Сангаджиев и другие.
Премьера первой серии состоится на Кинопоиске и в онлайн-кинотеатре Wink.ru уже 4 июля.
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