Юаса! Окада! Где «Оскары»? Главные новости аниме за неделю

Ведьмы и маленькие кайдзю, самураи и псы, Масааки Юаса
и «Оскар» — аниме-индустрия
удивляет каждый день, а мы внимательно следим за тем, что в ней происходит. О чем-то пишем отдельно (например, о новом трейлере
«Дандадана
» или новом исекае
«Апокалипсис Миногры
»), а по субботам собираем самые интересные новости, трейлеры, слухи и инсайды
в удобном дайджесте. Больше анонсов и необычного мерча, а также обзоров премьер и классики — в нашем аниме-канале
.
ОДНОЙ СТРОКОЙ
🔘 Появилась дата премьеры второго сезона «Блю Лок
»: молодежь вернется к спортивному каннибализму в футбольной тюрьме
5 октября.
🔘 Продолжение «Безымянной памяти
» тоже определилось — но лишь с месяцем старта: новые серии романтического фэнтези запланированы на январь следующего года.
🔘 Первый сезон «Ветролома
», сказа о приключениях героических хулиганов, только кончился, а уже надуло второй: правда, в графе «релиз» пока стоит лишь год — 2025-й. Зато есть тизер:
🔘 Минуло более 30 лет с тех пор, как аниме «Ранма 1/2
» от Studio Deen
(«Яйцо ангела
», «Проделки сакуры
») крутили по японскому телевидению. Пришла пора делать ремейк — во всяком случае, именно так утверждает X-аккаунт мангаки Румико Такахаси
.
🔘 Как мы уже сообщали
, Studio Deen анонсировала «Незнакомцев в другой жизни
», а теперь приметила месяц для торжественной премьеры: выбор пал на октябрь сего года
🔘 В том же месяце ожидается старт «Господина и пса
» — экранизации комедийной манги
о взаимоотношениях самурая и корги. От щедрот пока только тизер с оригинальными рисунками Риэ Нисиды
:
🔘 «Мой домашний герой
» через пять глав отправится на покой. Столько же осталось «Моей геройской академии
»: десятилетию причуд Идзуки Мидории
настанет конец в августе.
🔘 «Сказание об обручальных кольцах
» не дотянет даже до конца лета: манга завершится уже 25 июля. Тем временем для аниме-адаптации всё только начинается: первый сезон отгремел весной, а продолжение
гаремника еще не получило даты релиза.
🔘 Студия Toho
подготовила проект GEMNIBUS
для помощи молодым самородкам от анимации. Первая часть благого начинания, состоящая из короткометражек различных творцов, явит себя миру 28 июля, а пока можно поглазеть на трейлер
.
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Как «Мой домашний герой» спасает семью от якудза
Обезоруживающая милота
Ёнкома Хосиноко
«Захват мира кайдзю
» (Kaiju Sekai Seifuku) в этом году празднует пятилетие, а весной 2025-го ожидается премьера аниме (ниже можно посмотреть анонсирующий ролик). Проект разработан исследователями из Character Creation Lab.
— дочернего предприятия японской корпорации Kotobukiya
(участвовала в создании «Евангелион 3.0: Ускорение
», «Девушки Фрейм Армс. Фильм
»), специализирующейся на производстве игрушек. CCL уже в 2020-м запустили на официальном YouTube-канале серию короткометражек о милых монстриках.
Четыре крошечных драконоподобных существа прибывают на Землю с целью захвата планеты. Однако прежде они решают изучить повадки людей и поселяются в квартире молодой офисной сотрудницы Нуси. Трогательный «ломтик жизни
» показывает душевные будни веселых кайдзю, пока не слишком преуспевших в вопросах мирового господства.
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«Выходной Господина Злодея» — ламповое аниме о том, что всем нужно отдыхать
ОТ ЛЮБВИ ДО НЕНАВИСТИ — ОДИН БРАК
Продюсерская компания Aniplex
подтвердила экранизацию ранобэ «Я женился на однокласснице, которую ненавидел
» за авторством Сэйдзю Амано
— и выпустила тизер. Художница Нанами Наруми
, иллюстрировавшая новеллы, также будет работать над дизайном персонажей для аниме.
Сайто Ходзё получает самые высокие баллы в классе и планирует возглавить крупную компанию деда. По стечению обстоятельств он женится на Аканэ Сакурамори, которую ненавидит больше всех в школе. Супружеская жизнь не складывается, и молодожены решают сохранить брак в секрете от одноклассников. Однако чем больше времени они проводят вместе, тем лучше начинают друг друга понимать. Озвучивающая Аканэ Хинаки Яно
(Момоэ Саваки
из «Приоритета чудо-яйца
», Китасан Блэк
из «Девушек-пони: Славного дерби
») рассказала в Х, что сделает всё возможное, чтобы её героиня сияла.
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«Любовь с кончиков пальцев» — о глубоких чувствах вроде непохожих людей
ДЕВУШКА И СМЕРТЬ
Ранобэ «Пока ведьма не умрет: Сказка о тысяче слез радости
» (Aru Majo ga Shinu Made: Owari no Kotoba to Hajimari no Namida), написанное Сакой
и проиллюстрированное Тёрефудзи
, тоже перевоплотится в аниме. Смешную и немного грустную историю начинающей чародейки студия EMT Squared
(«Перестану быть героем
», «Куда едет поезд судного дня?
») планирует показать в следующем году. Постановкой займется Ацуси Нигорикава
(«Любовь тирана
», «Достучаться до тебя
»), сценарием — Кэйитиро Оти
(«Терраса кафе богинь
», «Пять невест
»), а дизайн персонажей адаптирует Юки Сидзуку
(ключевая анимация «Песнь ночных сов
», «Акватоп белого песка
»).
На 17-й день рождения Мэг узнает от ведьмы-наставницы Фауст, что жить ей осталось всего год. Бессмертная колдунья, входящая в семерку мудрецов магического мира, дает совет: чтобы снять проклятие и избежать страшной участи, нужно собрать полную бутылку человеческих слез радости и взрастить «семя жизни». Девушка раз за разом терпит неудачу, но не сдается даже перед лицом отчаяния. Мэг озвучивает Ёсино Аояма
(Хитори Гото
из «Рок-тихони
»), а Фауст — Ёсико Сакакибара
(Кушана из «Навсикаи из долины ветров
»).
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Мрачная атмосфера и черная магия в аниме «Ведьма и чудовище»
Юаса и Ко покоряют ЮЭсЭй
Американская академия кинематографических искусств и наук, ответственная за премию «Оскар
», пригласила 487 выдающихся кинематографистов присоединиться к организации в 2024 году. Среди новых потенциальных участников, связанных с японским контентом: самобытный режиссер Масааки Юаса
, подаривший нам «Сказ о четырех с половиной татами
», «Игру разума
» и «Ину-о
», кудесница-сценаристка и постановщица Мари Окада
, поставившая «Мабороси
» и «Укрась прощальное утро цветами обещания
», король абсурдистских короткометражек Ацуси Вада
, среди прочего работавший над «Великим кроликом
» и «Птицей на полуострове
», призер
Каннского фестиваля Кодзи Якусё
, сыгравший главную роль в «Идеальных днях
», монтажеры «оскароносного
» «Мальчика и птицы
» Такэси Сэями
и Риэ Мацубара
, а также награжденная академией
команда по визуальным эффектам «Годзиллы: Минус один
».
«Мы с радостью приветствуем новых участников Академии в этом году
», – сказали в совместном заявлении генеральный директор Академии Билл Крамер
и президент Джанет Янг
: «Эти удивительно талантливые художники и профессионалы со всего мира оказали значительное влияние на наше киносообщество
».
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«Руки прочь от кинокружка» — сериал Масааки Юасы о создании мультфильмов
ОХОТНИКИ ЗА СОКРОВИЩАМИ
Игровой сериал «Ван-Пис. Большой куш
», снятый по мотивам манги Эйитиро Оды
, вернется со вторым сезоном в 2025-м. И всю эту неделю Netflix
делился новыми звездами, присоединившимися к экипажу их приключенческого хита
. В образе боевых великанов Дори и Броги предстанут Вернер Кутсер
и Брендан Мюррей
(«Пацаны
»), а в фармацевта и смотрителя маяка Крокуса перевоплотится Клайв Рассел
(«Шерлок Холмс
»).
Роли сурового офицера Смокера и его застенчивой помощницы Тасиги достались Каллуму Керру
(«Цветы на чердаке: Истоки
») и Джулии Ревальд
(«Улица страха. Часть 1: 1994
»), тирана Вапола сыграет Роб Коллетти
(«Все святые Ньюарка
»), а добросердечного стражника Далтона — Тайрон Кеог
(«Поколение убийц
»).
Наконец, агентов злодейской организации «Барок Воркс» воплотят:
Мистер 3 — Давид Дастмалчян
(«Полночь с Дьяволом
»).
Мисс Валентайн — Джазара Джаслин
(«Воин
»).
Мистер 5 — Камрус Джонсон
(«Бэтвумен
»).
Мистер 9 — Дэниел Ласкер
(«Вокруг света за 80 дней
»).
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Всё, что нужно знать о «Ван-Писе» от Netflix
БОНУС
: Рисунок Билли Айлиш
в униформе Разведкорпуса от автора «Атаки титанов
» Хадзимэ Исаямы
, подаренный по случаю визита певицы в Токио. Эрен
, Микаса
, Армин
и Колоссальный — на месте.
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