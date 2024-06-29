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Юаса! Окада! Где «Оскары»? Главные новости аниме за неделю

29 июня
2024 год

Новости кино >>
29 июня 2024

Ведьмы и маленькие кайдзю, самураи и псы, Масааки Юаса и «Оскар» — аниме-индустрия удивляет каждый день, а мы внимательно следим за тем, что в ней происходит. О чем-то пишем отдельно (например, о новом трейлере «Дандадана» или новом исекае «Апокалипсис Миногры»), а по субботам собираем самые интересные новости, трейлеры, слухи и инсайды в удобном дайджесте. Больше анонсов и необычного мерча, а также обзоров премьер и классики — в нашем аниме-канале.

Юаса! Окада! Где «Оскары»? Главные новости аниме за неделю

ОДНОЙ СТРОКОЙ

🔘 Появилась дата премьеры второго сезона «Блю Лок»: молодежь вернется к спортивному каннибализму в футбольной тюрьме 5 октября.

🔘 Продолжение «Безымянной памяти» тоже определилось — но лишь с месяцем старта: новые серии романтического фэнтези запланированы на январь следующего года.

🔘 Первый сезон «Ветролома», сказа о приключениях героических хулиганов, только кончился, а уже надуло второй: правда, в графе «релиз» пока стоит лишь год — 2025-й. Зато есть тизер:


🔘 Минуло более 30 лет с тех пор, как аниме «Ранма 1/2» от Studio DeenЯйцо ангела», «Проделки сакуры») крутили по японскому телевидению. Пришла пора делать ремейк — во всяком случае, именно так утверждает X-аккаунт мангаки Румико Такахаси.

🔘 Как мы уже сообщали, Studio Deen анонсировала «Незнакомцев в другой жизни», а теперь приметила месяц для торжественной премьеры: выбор пал на октябрь сего года

🔘 В том же месяце ожидается старт «Господина и пса» — экранизации комедийной манги о взаимоотношениях самурая и корги. От щедрот пока только тизер с оригинальными рисунками Риэ Нисиды:


🔘 «Мой домашний герой» через пять глав отправится на покой. Столько же осталось «Моей геройской академии»: десятилетию причуд Идзуки Мидории настанет конец в августе.

🔘 «Сказание об обручальных кольцах» не дотянет даже до конца лета: манга завершится уже 25 июля. Тем временем для аниме-адаптации всё только начинается: первый сезон отгремел весной, а продолжение гаремника еще не получило даты релиза.

🔘 Студия Toho подготовила проект GEMNIBUS для помощи молодым самородкам от анимации. Первая часть благого начинания, состоящая из короткометражек различных творцов, явит себя миру 28 июля, а пока можно поглазеть на трейлер.

Читать Как «Мой домашний герой» спасает семью от якудза

Обезоруживающая милота


Ёнкома Хосиноко «Захват мира кайдзю» (Kaiju Sekai Seifuku) в этом году празднует пятилетие, а весной 2025-го ожидается премьера аниме (ниже можно посмотреть анонсирующий ролик). Проект разработан исследователями из Character Creation Lab. — дочернего предприятия японской корпорации Kotobukiya (участвовала в создании «Евангелион 3.0: Ускорение», «Девушки Фрейм Армс. Фильм»), специализирующейся на производстве игрушек. CCL уже в 2020-м запустили на официальном YouTube-канале серию короткометражек о милых монстриках.


Четыре крошечных драконоподобных существа прибывают на Землю с целью захвата планеты. Однако прежде они решают изучить повадки людей и поселяются в квартире молодой офисной сотрудницы Нуси. Трогательный «ломтик жизни» показывает душевные будни веселых кайдзю, пока не слишком преуспевших в вопросах мирового господства.

Читать «Выходной Господина Злодея» — ламповое аниме о том, что всем нужно отдыхать
ОТ ЛЮБВИ ДО НЕНАВИСТИ — ОДИН БРАК

Продюсерская компания Aniplex подтвердила экранизацию ранобэ «Я женился на однокласснице, которую ненавидел» за авторством Сэйдзю Амано — и выпустила тизер. Художница Нанами Наруми, иллюстрировавшая новеллы, также будет работать над дизайном персонажей для аниме.


Сайто Ходзё получает самые высокие баллы в классе и планирует возглавить крупную компанию деда. По стечению обстоятельств он женится на Аканэ Сакурамори, которую ненавидит больше всех в школе. Супружеская жизнь не складывается, и молодожены решают сохранить брак в секрете от одноклассников. Однако чем больше времени они проводят вместе, тем лучше начинают друг друга понимать. Озвучивающая Аканэ Хинаки Яно (Момоэ Саваки из «Приоритета чудо-яйца», Китасан Блэк из «Девушек-пони: Славного дерби») рассказала в Х, что сделает всё возможное, чтобы её героиня сияла.

Читать «Любовь с кончиков пальцев» — о глубоких чувствах вроде непохожих людей
ДЕВУШКА И СМЕРТЬ

Ранобэ «Пока ведьма не умрет: Сказка о тысяче слез радости» (Aru Majo ga Shinu Made: Owari no Kotoba to Hajimari no Namida), написанное Сакой и проиллюстрированное Тёрефудзи, тоже перевоплотится в аниме. Смешную и немного грустную историю начинающей чародейки студия EMT SquaredПерестану быть героем», «Куда едет поезд судного дня?») планирует показать в следующем году. Постановкой займется Ацуси НигорикаваЛюбовь тирана», «Достучаться до тебя»), сценарием — Кэйитиро ОтиТерраса кафе богинь», «Пять невест»), а дизайн персонажей адаптирует Юки Сидзуку (ключевая анимация «Песнь ночных сов», «Акватоп белого песка»).


На 17-й день рождения Мэг узнает от ведьмы-наставницы Фауст, что жить ей осталось всего год. Бессмертная колдунья, входящая в семерку мудрецов магического мира, дает совет: чтобы снять проклятие и избежать страшной участи, нужно собрать полную бутылку человеческих слез радости и взрастить «семя жизни». Девушка раз за разом терпит неудачу, но не сдается даже перед лицом отчаяния. Мэг озвучивает Ёсино Аояма (Хитори Гото из «Рок-тихони»), а Фауст — Ёсико Сакакибара (Кушана из «Навсикаи из долины ветров»).

Читать Мрачная атмосфера и черная магия в аниме «Ведьма и чудовище»

Юаса и Ко покоряют ЮЭсЭй


Американская академия кинематографических искусств и наук, ответственная за премию «Оскар», пригласила 487 выдающихся кинематографистов присоединиться к организации в 2024 году. Среди новых потенциальных участников, связанных с японским контентом: самобытный режиссер Масааки Юаса, подаривший нам «Сказ о четырех с половиной татами», «Игру разума» и «Ину-о», кудесница-сценаристка и постановщица Мари Окада, поставившая «Мабороси» и «Укрась прощальное утро цветами обещания», король абсурдистских короткометражек Ацуси Вада, среди прочего работавший над «Великим кроликом» и «Птицей на полуострове», призер Каннского фестиваля Кодзи Якусё, сыгравший главную роль в «Идеальных днях», монтажеры «оскароносного» «Мальчика и птицы» Такэси Сэями и Риэ Мацубара, а также награжденная академией команда по визуальным эффектам «Годзиллы: Минус один».

Юаса! Окада! Где «Оскары»? Главные новости аниме за неделю

«Мы с радостью приветствуем новых участников Академии в этом году», – сказали в совместном заявлении генеральный директор Академии Билл Крамер и президент Джанет Янг: «Эти удивительно талантливые художники и профессионалы со всего мира оказали значительное влияние на наше киносообщество».

Читать «Руки прочь от кинокружка» — сериал Масааки Юасы о создании мультфильмов
ОХОТНИКИ ЗА СОКРОВИЩАМИ

Игровой сериал «Ван-Пис. Большой куш», снятый по мотивам манги Эйитиро Оды, вернется со вторым сезоном в 2025-м. И всю эту неделю Netflix делился новыми звездами, присоединившимися к экипажу их приключенческого хита. В образе боевых великанов Дори и Броги предстанут Вернер Кутсер и Брендан МюррейПацаны»), а в фармацевта и смотрителя маяка Крокуса перевоплотится Клайв РасселШерлок Холмс»).

Юаса! Окада! Где «Оскары»? Главные новости аниме за неделю

Роли сурового офицера Смокера и его застенчивой помощницы Тасиги достались Каллуму КерруЦветы на чердаке: Истоки») и Джулии РевальдУлица страха. Часть 1: 1994»), тирана Вапола сыграет Роб КоллеттиВсе святые Ньюарка»), а добросердечного стражника Далтона — Тайрон КеогПоколение убийц»).

Наконец, агентов злодейской организации «Барок Воркс» воплотят:

Мистер 3 — Давид ДастмалчянПолночь с Дьяволом»).
Мисс Валентайн — Джазара ДжаслинВоин»).
Мистер 5 — Камрус ДжонсонБэтвумен»).
Мистер 9 — Дэниел ЛаскерВокруг света за 80 дней»).

Читать Всё, что нужно знать о «Ван-Писе» от Netflix
БОНУС: Рисунок Билли Айлиш в униформе Разведкорпуса от автора «Атаки титанов» Хадзимэ Исаямы, подаренный по случаю визита певицы в Токио. Эрен, Микаса, Армин и Колоссальный — на месте.

Юаса! Окада! Где «Оскары»? Главные новости аниме за неделю

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Юаса! Окада! Где «Оскары»? Главные новости аниме за неделю фотографии
Юаса! Окада! Где «Оскары»? Главные новости аниме за неделю фотографии
Юаса! Окада! Где «Оскары»? Главные новости аниме за неделю фотографии
Юаса! Окада! Где «Оскары»? Главные новости аниме за неделю фотографии
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