Игорь Петренко и Владислав Котлярский вновь противостоят немецкой разведке

Съемки продолжения истории о противостоянии секретных разведслужб СССР и фашистской Германии в годы Великой Отечественной войны пройдут в Москве, Московской области, Костроме и Ярославле. Новый сезон будет состоять из четырех новелл по четыре серии.
События разворачиваются в 1944 году. Немецкое командование вынашивает планы, которые позволят гитлеровским войскам добиться перелома и нанести поражение Советской армии. Самое активное участие в этом принимает немецкая разведка, которая готова пойти на все. В центре сюжета – два капитана советской контрразведки «Смерш» Константин Лавров (Петренко) и Павел Семенов (Котлярский). Рискуя жизнью, они готовы выполнить самые сложные, опасные и, кажется, невыполнимые задачи командования по противодействию планам немцев как за линией фронта, так и в советском тылу.
фото: пресс-служба телеканала Рен ТВ
По словам продюсера Андрея Анохина, «зрителя ждут новые захватывающие подвиги и сложные ситуации, в которых окажутся наши главные герои. Они не раз будут на волоске от смерти. И, конечно, появятся новые герои и героини. Новые антагонисты. Будут безусловно и любовные линии. А в жизни Семенова даже появится новая любовь».
В сериале не будет единственного антагониста, который противостоит главным героям во всех сериях. В каждой новелле это будет новый — неожиданный — персонаж. А общее руководство из Берлина будет осуществлять полковник Бергер, люто ненавидящий русских, хитрый и очень умный противник.
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