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Игорь Петренко и Владислав Котлярский вновь противостоят немецкой разведке

29 июня
2024 год

Новости кино >>
29 июня 2024

Игорь Петренко и Владислав Котлярский снимаются в остросюжетном детективе Михаила Кабанова «Смерш. 1944». Компанию им в третьем сезоне популярного сериала составят Лянка Грыу, Анастасия Микульчина, Сергей Иванюк, Сергей Комаров, Леонид Громов, Юрий Анпилогов, Полина Долиндо, Максим Дромашко, Елизавета Нилова, Павел Харланчук и Андрей Филиппак. Телепремьера состоится на Рен ТВ, уточняет пресс-служба телеканала.

Игорь Петренко и Владислав Котлярский вновь противостоят немецкой разведке
фото: пресс-служба телеканала Рен ТВ


Съемки продолжения истории о противостоянии секретных разведслужб СССР и фашистской Германии в годы Великой Отечественной войны пройдут в Москве, Московской области, Костроме и Ярославле. Новый сезон будет состоять из четырех новелл по четыре серии.

События разворачиваются в 1944 году. Немецкое командование вынашивает планы, которые позволят гитлеровским войскам добиться перелома и нанести поражение Советской армии. Самое активное участие в этом принимает немецкая разведка, которая готова пойти на все. В центре сюжета – два капитана советской контрразведки «Смерш» Константин Лавров (Петренко) и Павел Семенов (Котлярский). Рискуя жизнью, они готовы выполнить самые сложные, опасные и, кажется, невыполнимые задачи командования по противодействию планам немцев как за линией фронта, так и в советском тылу.

Игорь Петренко и Владислав Котлярский вновь противостоят немецкой разведке
фото: пресс-служба телеканала Рен ТВ

По словам продюсера Андрея Анохина, «зрителя ждут новые захватывающие подвиги и сложные ситуации, в которых окажутся наши главные герои. Они не раз будут на волоске от смерти. И, конечно, появятся новые герои и героини. Новые антагонисты. Будут безусловно и любовные линии. А в жизни Семенова даже появится новая любовь».

В сериале не будет единственного антагониста, который противостоит главным героям во всех сериях. В каждой новелле это будет новый — неожиданный — персонаж. А общее руководство из Берлина будет осуществлять полковник Бергер, люто ненавидящий русских, хитрый и очень умный противник.
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Игорь Петренко и Владислав Котлярский вновь противостоят немецкой разведке фотографии
Игорь Петренко и Владислав Котлярский вновь противостоят немецкой разведке фотографии
Игорь Петренко и Владислав Котлярский вновь противостоят немецкой разведке фотографии
Игорь Петренко и Владислав Котлярский вновь противостоят немецкой разведке фотографии
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