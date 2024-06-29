Станислав Бондаренко взялся за воспитание Максима Сапрыкина

«"Кукушонок" – это фильм про двух напарников: взрослого, во многом разочаровавшегося как в жизни, так и в профессии полицейского Петра Кувалдина и идейного, рвущего жилы и желающего побеждать молодого стажера Клима Кукушкина. Эти совершенно разные люди могут дать очень много друг другу. Наставник Кувалдин – научить, воспитать, помочь Климу возмужать и определиться в жизни, ну а молодой стажер помочь Петру вернуться к себе, к настоящим вечным ценностям и идеалам юности», — говорит режиссер Олег Штром.
По сюжету флегматичному и невозмутимому оперативнику Петру Кувалдину (Бондаренко) навязывают в стажеры недисциплинированного и безрассудного Клима Кукушкина (Сапрыкин). Оперативник озадачен таким назначением, но вскоре он узнает истинную причину – оказывается, что стажер является сыном бизнесмена и мецената, который частично спонсирует полицию города. Под угрозой увольнения Петр принимает парня под свое крыло. Тот оказался весьма далек от оперативной работы, а все его познания почерпнуты из фильмов и книг. Потакая сыну в его желании стать «крутым копом», его отец Ефим Кукушкин (Иван Шибанов) придумал план, который навсегда отобьет у парня охоту работать в полиции – повседневность и рутина, царящая в работе оперативника, должна разочаровать Клима и заставить вернуться в семейный бизнес. Но гибкий ум Кукушкина начинает цепляться за различные нестыковки в наспех состряпанных делах.
фото: пресс-служба телеканала НТВ
«Клим Кукушкин – сын влиятельного бизнесмена, который может обеспечить ему беззаботное будущее. Но парень с обостренным чувством справедливости и жаждой приключений не ищет теплого местечка под крылом у родителя. Моему герою предстоит столкнуться с преступным миром. В силу своего неуемного темперамента он будет постоянно вляпываться в разные истории, но рядом всегда будет опытный надежный напарник Кувалдин. Такого персонажа играть в кино мне еще не приходилось. Герой привлёк меня своей живостью и искренностью. Сценарий написан с юмором, а главная идея проекта – это взросление, превращение мальчика в мужчину. Важность связи поколений», — поведал о своем персонаже Максим Сапрыкин.
Удивительная способность Кукушкина влипать в неприятности и находить даже в самых заурядных делах выход на серьезных преступников начинает раздражать Кувалдина. Тому приходится выпутывать стажера из различных нелепых и опасных ситуаций, в которые, по его мнению, лучше было и не ввязываться. Однако вскоре становится ясно, что Клим пришел в отдел не с пустыми руками – у него есть «достоверная» информация, что скоро весь город заполонит новый смертоносный наркотик. Но он даже и не догадывается, кто за этим стоит.
фото: пресс-служба телеканала НТВ
«Этот проект сразу заинтересовал меня. Во-первых, сценарий написан очень хорошо, а во-вторых, в нем сочетаются детективная история и юмор, у героев есть свой внутренний стержень, в каком-то смысле определенная мужская жестокость. В "Кукушонке" будет достаточно экшен-сцен, в которых я постараюсь участвовать самостоятельно, без помощи каскадеров. Мой герой Петр Кувалдин – уставший от профессии, потерявший себя, но между тем отличный стратег, который привык доводить любые дела до конца и никогда не отступать, но это было раньше! К сожалению, из-за одной трагической случайности и своей ошибки он потерял жену и детей, а осознав, насколько для него важна семья, всеми силами старается вернуться в нее. Ему предстоит поменяться во многих аспектах своей жизни. Можно сказать, что в первую очередь этот сериал о семейных ценностях, отношениях отцов и детей. Также огромную роль играет трансформация героев. Например, Кукушкин по мере развития сюжета из молодого парня превращается в самого настоящего взрослого мужчину», — рассказал Станислав Бондаренко.
По словам режиссера, оба главных героя – актеры, которых он смело может назвать своей «обоймой». С Бондаренко Олег Штром до «Кукушонка» сотрудничал уже трижды, а с Сапрыкиным — один раз.
фото: пресс-служба телеканала НТВ
«Их проба меня сразу убедила, во взаимодействии эта пара проявила себя органично и, я бы даже сказал, дерзко. Вот почему выбор пал именно на этот тандем. С командой проекта я тоже знаком, со многими работал и до этого. Новая история – это мои взаимоотношения с оператором Дмитрием Есиповым, у нас потихоньку складывается творческий тандем. В этом я сейчас нахожу новый профессиональный интерес, потому что Дмитрий – человек с интересным видением, умеющий предложить оригинальные решения. Как всегда, на старте проекта работа идет с шероховатостями, но постепенно мы прирабатываемся и становимся одной кинематографической семьей», – поделился Штром.
Съемки сериала проходят в Москве и Подмосковье. Многие боевые сцены снимут на заводе «ВИЛС»: в заброшенном цехе и подвале.
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