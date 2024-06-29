Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Станислав Бондаренко взялся за воспитание Максима Сапрыкина

29 июня
2024 год

Новости кино >>
29 июня 2024
В Москве начались съемки 12-серийного комедийного детектива Олега Штрома «Кукушонок», в котором главные роли исполнят Станислав Бондаренко и Максим Сапрыкин. Об этом сообщает пресс-служба телеканала НТВ.

Станислав Бондаренко взялся за воспитание Максима Сапрыкина
фото: пресс-служба телеканала НТВ

«"Кукушонок" – это фильм про двух напарников: взрослого, во многом разочаровавшегося как в жизни, так и в профессии полицейского Петра Кувалдина и идейного, рвущего жилы и желающего побеждать молодого стажера Клима Кукушкина. Эти совершенно разные люди могут дать очень много друг другу. Наставник Кувалдин – научить, воспитать, помочь Климу возмужать и определиться в жизни, ну а молодой стажер помочь Петру вернуться к себе, к настоящим вечным ценностям и идеалам юности», — говорит режиссер Олег Штром.

По сюжету флегматичному и невозмутимому оперативнику Петру Кувалдину (Бондаренко) навязывают в стажеры недисциплинированного и безрассудного Клима Кукушкина (Сапрыкин). Оперативник озадачен таким назначением, но вскоре он узнает истинную причину – оказывается, что стажер является сыном бизнесмена и мецената, который частично спонсирует полицию города. Под угрозой увольнения Петр принимает парня под свое крыло. Тот оказался весьма далек от оперативной работы, а все его познания почерпнуты из фильмов и книг. Потакая сыну в его желании стать «крутым копом», его отец Ефим Кукушкин (Иван Шибанов) придумал план, который навсегда отобьет у парня охоту работать в полиции – повседневность и рутина, царящая в работе оперативника, должна разочаровать Клима и заставить вернуться в семейный бизнес. Но гибкий ум Кукушкина начинает цепляться за различные нестыковки в наспех состряпанных делах.

Станислав Бондаренко взялся за воспитание Максима Сапрыкина
фото: пресс-служба телеканала НТВ

«Клим Кукушкин – сын влиятельного бизнесмена, который может обеспечить ему беззаботное будущее. Но парень с обостренным чувством справедливости и жаждой приключений не ищет теплого местечка под крылом у родителя. Моему герою предстоит столкнуться с преступным миром. В силу своего неуемного темперамента он будет постоянно вляпываться в разные истории, но рядом всегда будет опытный надежный напарник Кувалдин. Такого персонажа играть в кино мне еще не приходилось. Герой привлёк меня своей живостью и искренностью. Сценарий написан с юмором, а главная идея проекта – это взросление, превращение мальчика в мужчину. Важность связи поколений», — поведал о своем персонаже Максим Сапрыкин.

Удивительная способность Кукушкина влипать в неприятности и находить даже в самых заурядных делах выход на серьезных преступников начинает раздражать Кувалдина. Тому приходится выпутывать стажера из различных нелепых и опасных ситуаций, в которые, по его мнению, лучше было и не ввязываться. Однако вскоре становится ясно, что Клим пришел в отдел не с пустыми руками – у него есть «достоверная» информация, что скоро весь город заполонит новый смертоносный наркотик. Но он даже и не догадывается, кто за этим стоит.

Станислав Бондаренко взялся за воспитание Максима Сапрыкина
фото: пресс-служба телеканала НТВ

«Этот проект сразу заинтересовал меня. Во-первых, сценарий написан очень хорошо, а во-вторых, в нем сочетаются детективная история и юмор, у героев есть свой внутренний стержень, в каком-то смысле определенная мужская жестокость. В "Кукушонке" будет достаточно экшен-сцен, в которых я постараюсь участвовать самостоятельно, без помощи каскадеров. Мой герой Петр Кувалдин – уставший от профессии, потерявший себя, но между тем отличный стратег, который привык доводить любые дела до конца и никогда не отступать, но это было раньше! К сожалению, из-за одной трагической случайности и своей ошибки он потерял жену и детей, а осознав, насколько для него важна семья, всеми силами старается вернуться в нее. Ему предстоит поменяться во многих аспектах своей жизни. Можно сказать, что в первую очередь этот сериал о семейных ценностях, отношениях отцов и детей. Также огромную роль играет трансформация героев. Например, Кукушкин по мере развития сюжета из молодого парня превращается в самого настоящего взрослого мужчину», — рассказал Станислав Бондаренко.

По словам режиссера, оба главных героя – актеры, которых он смело может назвать своей «обоймой». С Бондаренко Олег Штром до «Кукушонка» сотрудничал уже трижды, а с Сапрыкиным — один раз.

Станислав Бондаренко взялся за воспитание Максима Сапрыкина
фото: пресс-служба телеканала НТВ

«Их проба меня сразу убедила, во взаимодействии эта пара проявила себя органично и, я бы даже сказал, дерзко. Вот почему выбор пал именно на этот тандем. С командой проекта я тоже знаком, со многими работал и до этого. Новая история – это мои взаимоотношения с оператором Дмитрием Есиповым, у нас потихоньку складывается творческий тандем. В этом я сейчас нахожу новый профессиональный интерес, потому что Дмитрий – человек с интересным видением, умеющий предложить оригинальные решения. Как всегда, на старте проекта работа идет с шероховатостями, но постепенно мы прирабатываемся и становимся одной кинематографической семьей», – поделился Штром.

Съемки сериала проходят в Москве и Подмосковье. Многие боевые сцены снимут на заводе «ВИЛС»: в заброшенном цехе и подвале.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Детективы с Мариэттой Цигаль-Полищук, Станиславом Бондаренко и Дмитрием Пчелой закроют весенний телесезон на ТВЦ
Юлия Франц и Станислав Бондаренко сыграли в детективной мелодраме «Зеркало для оборотня»
«Dомашний» покажет «Невесту» со Станиславом Бондаренко
Поиск по меткам
НТВ
персоны
Станислав БондаренкоДмитрий ЕсиповМаксим СапрыкинИван ШибановОлег Штром
фильмы
Кукушонок

фотографии >>
Станислав Бондаренко взялся за воспитание Максима Сапрыкина фотографии
Станислав Бондаренко взялся за воспитание Максима Сапрыкина фотографии
Станислав Бондаренко взялся за воспитание Максима Сапрыкина фотографии
Станислав Бондаренко взялся за воспитание Максима Сапрыкина фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Геннадий Альберт
28 июня ушёл из жизни артист балета Геннадий Альберт.
Эдуард Нуров
27 июня ушёл из жизни актёр Эдуард Нуров.
Александр Кнайфель
27 июня ушёл из жизни композитор Александр Кнайфель.
Сагынбек Ишенов
27 июня ушёл из жизни художник-постановщик Сагынбек Ишенов.

День рождения >>

Кирилл Балобан
Ольга Веникова
Ольга Гришина
Евгений Коряковский
Артём Лысков
Ольга Машная
Максим Стоянов
Михаил Тарабукин
Сергей Фролов
Мария Кончита Алонсо
Гэри Бьюзи
Кристофер Иган
Уилл Кемп
Шэрон Лоуренс
Густав Люткевич
Михалина Ольшанская
все родившиеся 29 июня >>

Афиша кино >>

Тёмные воды
драма, триллер, фильм ужасов, экранизация
Япония, 2002
Челюсти. Кровавый риф
триллер, фильм ужасов
США, 2024
Клуб Зеро
трагикомедия, триллер
Австрия, Великобритания, Германия, Дания, Франция, 2023
Драйвер
боевик, триллер
Великобритания, 2023
Фолия
драма
Австрия, Франция, Италия, Гонконг, 2023
Бывший в помощь
комедия, мелодрама
Россия, 2024
Остров Черепа
триллер, фильм ужасов
Франция, 2024
Резервная копия
драма, криминальный фильм, научная фантастика, триллер
Польша, Сербия, Словакия, Чехия, 2023
Синистер. Пожиратель душ
триллер, фильм ужасов
Франция, 2024
Сирокко из страны ветров
детский фильм, приключения, семейное кино, фэнтези
Бельгия, Франция, 2023
Уикенд с родителями
драма, комедия
Дания, 2022
Эмма в мире лам
детский фильм, приключения, семейное кино
Ирландия, Китай, США, 2024
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен