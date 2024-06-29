«Засланец из космоса» получит четвертый сезон

У фантастической комедии «Засланец из космоса
» появится четвертый сезон. По информации Screen Rant
, сериал переселился с телеканала SyFy на USA Network.
Алан Тьюдик
вернется к образу пришельца с замашками захватчика, который упал на Землю и превратился в погибшего доктора Гарри Вендершпигля, чтобы работать в местной клинике. В продолжении зрителям обещают новое загадочное убийство.
Первый сезон шоу Криса Шеридана после трехлетней разработки вышел в январе 2021 года и приобрел невероятную популярность. Помимо Тьюдика, в нем сыграли Сара Томко
, Джуда Прен
, Кори Рейнолдс
, Элизабет Бауэн
, Гэри Фармер
, Линда Хэмилтон
, Терри О'Куин
, Натан Филлион
и другие актеры.
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Сериал основан на одноимённом комиксе Питера Хогана и Стива Паркхауса, выпущенном издательством Dark Horse.
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