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«Засланец из космоса» получит четвертый сезон

29 июня
2024 год

Новости кино >>
29 июня 2024
У фантастической комедии «Засланец из космоса» появится четвертый сезон. По информации Screen Rant, сериал переселился с телеканала SyFy на USA Network.

«Засланец из космоса» получит четвертый сезон
фото: screenrant.com

Алан Тьюдик вернется к образу пришельца с замашками захватчика, который упал на Землю и превратился в погибшего доктора Гарри Вендершпигля, чтобы работать в местной клинике. В продолжении зрителям обещают новое загадочное убийство.

Первый сезон шоу Криса Шеридана после трехлетней разработки вышел в январе 2021 года и приобрел невероятную популярность. Помимо Тьюдика, в нем сыграли Сара Томко, Джуда Прен, Кори Рейнолдс, Элизабет Бауэн, Гэри Фармер, Линда Хэмилтон, Терри О'Куин, Натан Филлион и другие актеры.

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Сериал основан на одноимённом комиксе Питера Хогана и Стива Паркхауса, выпущенном издательством Dark Horse.
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Элизабет БауэнЛинда ГамильтонТерри О'КуинДжуда ПренКори РейнолдсСара ТомкоАлан ТьюдикГэри ФармерНэйтан Филлион
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