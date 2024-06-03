Макар Запорожский вновь станет «Стражником»

В центре истории – спецназовец Михаил Царев, который возвращается в родной город в Мурманской области и спасает отца, начальника Росгвардии, от обвинений в коррупции, а после остается охранять порядок. События нового сезона разворачиваются спустя несколько лет после событий предыдущего. Главный герой Михаил Царев (Макар Запорожский) снова покинул родной город. Его сводный брат Эдик (Максим Титов) становится совершеннолетним и хочет продать активы погибшей матери. Она занималась алмазами, и после ее смерти рынок снова захватывают преступные группировки во главе с авторитетом Войцовским (Игорь Хрипунов). Николай Царев (Николай Козак), отец Михаила и Эдика, принимает предложение возглавить охранное предприятие, чтобы защитить младшего сына. Между тем, в город возвращается Михаил, получивший ранение. Он еще не решил, чем займется дальше, но хочет повидать следователя Юлию Борисоглебскую (Ирина Туманцева), которая родила от него сына и вышла замуж за бывшего одноклассника. Неожиданно Эдик Царев и его девушка Ника (Эльза Самитова) пропадают. Расследованием похищения занимается Борисоглебская, при этом параллельно Михаил вместе с друзьями ведет свое. Все подозрения падают на авторитета Войцовского.
«По сценарию между первым и вторым сезонами прошло несколько лет. Судьба потрепала моего героя Михаила Царева, он трудился на тяжелой работе. На мой взгляд, он стал благодаря этому менее порывист и более рассудителен, что меня, как поневоле сочувствующего ему человека, не может не радовать. Его уже не так удивляют и возмущают вездесущие несправедливость и разбой. Он стал к этому относиться как-то более философски», — рассказывает Макар Запорожский.
фото: пресс-служба НТВ
Съемки проекта проходят в Ярославле. Зрителей ждет много трюковых и экшен-сцен со стрельбой, драками и погонями. «На съемках мы лазаем по балконам, прыгаем с крыш, разбиваемся, деремся, взрываемся, срываемся. Все трюки делаем вместе – я и дублер. А режиссер монтажа с режиссером уже сами решают, какие кадры брать в картину. Но в любом случае я стараюсь всегда предоставить всё профессионалам, если есть такая возможность, у них лучше получится, они лучше знают, как надо», – добавляет Запорожский.
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