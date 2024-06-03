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Дмитрий Миллер окажется в центре геополитического кризиса в сериале «Варшава’21»

3 июня
2024 год

Новости кино >>
3 июня 2024
В онлайн-кинотеатре Okko 10 июня состоится премьера 12-серийного политического детектива «Варшава’21», рассказывающего о работе российских дипломатов в Польше. Главные роли в проекте исполнили Дмитрий Миллер, Дмитрий Куличков, Валерия Шкирандо, Константин Крюков, Сергей Юшкевич, Андрей Ильин, Юрий Батурин, Николай Козак, Анатолий Котенев, Юрий Беляев и другие, уточняет пресс-служба платформы.

Дмитрий Миллер окажется в центре геополитического кризиса в сериале «Варшава’21»
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko

В ходе предвыборной гонки за кресло президента Польши цинично убивают знаменитого журналиста Козельского. Польские телеканалы моментально подхватывают версию о вмешательстве России во внутренние дела страны, с целью поддержки силезских сепаратистов и дестабилизации обстановки. В качестве доказательства по ТВ крутят аудиозапись разговора российского посла Конобеева (Анатолий Котенев) и одного из кандидатов в президенты Домбровского (Сергей Юшкевич), которая, якобы, была разослана с почты убитого журналиста. Из небольшой искры раздувается геополитический пожар, способный нанести огромный ущерб интересам страны. Скомпрометированный сотрудник дипмиссии попадает в больницу с инфарктом, а на его место прибывает кризисный дипломат Вячеслав Васильев (Дмитрий Миллер). Ему предстоит доказать, что обвинения в адрес Москвы не имеют под собой никаких оснований.

«Работать в жанре детектива с политическим оттенком ― это невероятно увлекательное и вместе с тем невероятно сложное дело. Произведение получается многогранным и насыщенным, а все благодаря тому, что нужно учитывать массу факторов, сохранить балланс между художественным вымыслом и реальностью. Да, события в сериале могут быть вымышленными, но сама атмосфера повествования должна убеждать зрителя, что происходящее на экране если не документальная история, то невероятно актуальная и близкая к жизни. А если еще при этом получается выдержать напряжённую детективную составляющую, то на свет появляется проект, который вовлекает и удерживает зрителя. Мне кажется, что в этом сериале нам удалось справиться с этой многозадачностью и сложить все составляющие в единую картину. Но, конечно, финальное слово за зрителем», — говорит режиссер сериала Феликс Герчиков.



За визуальную составляющую проекта отвечают оператор Антон Костромин и художник-постановщик Василий Грозный. Авторами сценария выступили Ренат Хайруллин, Максим Депутатов и Михаил Волобуев.
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№ 1
Antea13 (Оренбург)   3.06.2024 - 14:57
Типа для тухлого сезона и это схавают? Ладно бы хоть нормальные актеры в касте были. Лучше Посольство 2018 пересмотрю. И Сербия красивая и актеры народные. читать далее>>
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Дмитрий Миллер окажется в центре геополитического кризиса в сериале «Варшава’21» фотографии
Дмитрий Миллер окажется в центре геополитического кризиса в сериале «Варшава’21» фотографии
Дмитрий Миллер окажется в центре геополитического кризиса в сериале «Варшава’21» фотографии
Дмитрий Миллер окажется в центре геополитического кризиса в сериале «Варшава’21» фотографии
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