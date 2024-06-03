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Стартовали съемки продолжения «Чебурашки»

3 июня
2024 год

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3 июня 2024
В Москве стартовали съемки семейного блокбастера «Чебурашка 2», продолжения самого кассового фильма за всю историю отечественного проката, собравшего в кинотеатрах более 22 миллионов зрителей. Об этом сообщает пресс-служба кинокомпании «Централ Партнершип», которая выступает дистрибьютором картины.

Стартовали съемки продолжения «Чебурашки»
фото: Централ Партнершип

Съемки начинаются со сцены масштабного дня рождения Сони (Ева Смирнова), на котором будут присутствовать все герои, хорошо знакомые зрителю по первой части. Пока взрослые заняты своими делами и проблемами, дети и Чебурашка делятся друг с другом переживаниями. Спустя год после событий первого фильма Чебурашка постепенно привыкает к жизни с Геной, но, как любой взрослеющий ребенок, начинает проявлять излишнюю самостоятельность, а иногда даже хулиганить. Гена пытается его воспитывать, но его методы расстраивают ушастика. Избалованная Соня наслаждается своей вседозволенностью, но думает, что ее никто по-настоящему не ценит, а Гриша — грустит из-за нехватки родительского внимания. Пока герои пытаются научиться прислушиваться друг к другу, их жизнь нарушает невероятное событие: дом Гены хотят снести.

«На мой взгляд, сценарий продолжения получился острее, смешнее и интереснее первой части. Мы продолжаем развивать сюжетные линии юных героев фильма. Чебурашка взрослеет и думает, что он уже может принимать решения самостоятельно. Соня, внучка Риммы, по-прежнему своенравная, вечно недовольная девочка, пытается прояснить взаимоотношения с бабушкой. И у маленького Гриши, внука Гены, тоже усложняются отношения с родителями. В новом "Чебурашке" мы сохраняем преемственность и продолжаем говорить о семье и тех сложностях, которые существуют в каждом доме. Нам нравится говорить об этом в смешной, яркой форме. Для маленького зрителя это по-прежнему веселый и жизнерадостный проект с большим количеством приключений, неожиданными обстоятельствами и невероятно красивыми декорациями», — говорит режиссер Дмитрий Дьяченко.

Стартовали съемки продолжения «Чебурашки»
фото: Централ Партнершип

В фильме играют Сергей Гармаш, Елена Яковлева, Ольга Кузьмина, Федор Добронравов, Полина Максимова, Сергей Лавыгин, Дмитрий Лысенков, Артем Быстров, Софья Зайка, Илья Кондратенко и другие.

«Я очень ждала возвращения Чебурашки. Мне кажется, что новый «Чебурашка» будет уникальным. Неожиданно было даже читать сценарий, я представляю, как классно фильм будет смотреть на экране. Сегодня на съемках происходит День рождения моей внучки Сонечки в прекрасном шоколадном мире! Что может быть лучше для ребенка! Моя героиня меняется по отношению к окружающим, может быть, ей уже будет не так интересно все, что связано с шоколадом… Сценаристы добавили еще больше юмора, а художники по костюмам проделали огромную работу, мы берем уровень еще выше. В моем костюме столько секретов — мама не горюй», — делится Елена Яковлева.

Картина должна выйти в прокат 1 января 2026 года. «Мы на верном пути! Это совершенно новая история, с приятными неожиданностями от Гены, Чебурашки и всей нашей компании. Мы получили к прочтению совершенно отличный, детально проработанный сценарий. Уверен, вы узнаете наших персонажей еще лучше. Отношения Гены и Чебурашки будут складываться и драматически, и смешно — за этим будет интересно наблюдать», — добавляет Сергей Гармаш.

Стартовали съемки продолжения «Чебурашки»
фото: Централ Партнершип

Фильм является совместным проектом Yellow, Black and White, онлайн-кинотеатра START, телеканала «Россия», при участии киностудии «Союзмультфильм», при поддержке Фонда кино.
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Стартовали съемки продолжения «Чебурашки» фотографии
Стартовали съемки продолжения «Чебурашки» фотографии
Стартовали съемки продолжения «Чебурашки» фотографии
Стартовали съемки продолжения «Чебурашки» фотографии
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