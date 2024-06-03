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Ирина Шеянова, Никита Абдулов и Анастасия Морозовская найдут «Тайный дневник моей сестры»

3 июня
2024 год

Новости кино >>
3 июня 2024
На «Dомашнем» завершились съемки четырехсерийной мелодрамы «Тайный дневник моей сестры», главные роли в которой исполнили Ирина Шеянова, Никита Абдулов, Анастасия Морозовская и Даниил Григорьев. Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

Ирина Шеянова, Никита Абдулов и Анастасия Морозовская найдут «Тайный дневник моей сестры»
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»

По сюжету Марина замужем за Гошей уже 14 лет, они поженились сразу после окончания школы. В последнее время в их отношениях кризис: у Марины не в первый раз случился выкидыш на раннем сроке, Гоша с головой ушел в работу. Марина стала задумываться, подходит ли ей такая семейная жизнь, тем более, что перед глазами пример ее старшей сестры Любы, чья личная жизнь удалась. Вскоре приходит известие, что Люба погибла. Марина не может поверить в несчастный случай. Она находит детский дневник сестры и в нем записи, сделанные совсем недавно, из которых становится ясно, что образцово-показательная Люба была давно несчастна и одинока. Марина решает провести собственное расследование и выяснить, что же произошло с сестрой.

«Два сильных чувства, которые способны менять жизнь — это любовь и страх. Сестра для моей героини была самым близким человеком. Марина думала, что знает про нее все, а оказалось с точностью наоборот. Картина мира рухнула, она поняла, что никому нельзя верить. Но, прожив историю моей героини, могу дать совет, как не свернуть с верного пути: как сказала ее сестра Люба, надо видеть положительное, поставить ориентир на добро, и тогда оно спасет мир», — отмечает Ирина Шеянова.

Режиссером выступил Олег Кириченко, который также отвечал за визуальную составляющую проекта в качестве оператора. Автором сценария значится Нина Смирнова.
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Ирина Шеянова, Никита Абдулов и Анастасия Морозовская найдут «Тайный дневник моей сестры» фотографии
Ирина Шеянова, Никита Абдулов и Анастасия Морозовская найдут «Тайный дневник моей сестры» фотографии
Ирина Шеянова, Никита Абдулов и Анастасия Морозовская найдут «Тайный дневник моей сестры» фотографии
Ирина Шеянова, Никита Абдулов и Анастасия Морозовская найдут «Тайный дневник моей сестры» фотографии
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