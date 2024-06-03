Фонд поддержки регионального кинематографа объявил результаты конкурса «Россия – взгляд в будущее»

Фонд поддержки регионального кинематографа Союза кинематографистов России подвел итоги конкурса проектов, посвященных региональным трендам, «Россия – взгляд в будущее». Всего было подано 284 работы от авторов из 60 регионов, сообщает ФПРК. Полный список победителей доступен на сайте организации.
фото: ФПРК
Победителями конкурса стали авторы из более, чем 25-ти субъектов страны. В списках лидеров по количеству поддержанных проектов оказались Свердловская и Иркутская области, Краснодарский край, Республика Саха и Пермский край. Общий бюджет на производство фильмов, как и в прошлые годы, составит 150 миллионов рублей, 50% из которых будет направлено на поддержку полнометражных документальных фильмов и киноальманахов, а 50% — на создание короткометражных фильмов продолжительностью 15-25 минут.
В список победителей из категории «Альманах/Полнометражный документальный фильм», которые получат поддержку, вошли проекты «Ковчег», «Комбат», «Мозаика Ленинграда», «Последний мамонт», «Послушай!», «Пять дней в глубинке», «Самая умная улица в мире», «Театры Челябинска», «Терек - река дружбы. От Казбека до Каспия» и «Я не вернулся с войны». В состав экспертного совета конкурсного отбора проектов по этому направлению вошли режиссеры Евгений Григорьев, Андрей Осипов, Юлия Бобкова, Ильдар Ягафаров, руководитель НМГ ДОК Юлия Засько, продюсер проекта «Страна.Doc», отборщик конкурсных программ фестивалей «Послание к человеку» и «Одна шестая» Мария Готлиб, киновед Александр Семенюк.
фото: кадр из фильма «Чудомобиль»/ФПРК
В категории «Короткометражный документальный фильм» на поддержку могут рассчитывать следующие проекты: «Безмолвные атаки», «Будетляне», «В лучшем из миров», «В поисках Ютты», «Вожак», «Восьмой свист морского зайца», «Время котов», «Где Родина?», «Генетический близнец», «Горыныч», «Дархан», «Дом на горе», «Дорога к обелиску», «Квант света», «Круговорот», «Лаборатория Ксении», «Мефисто из Удмуртии», «Мечталет: история не одного мультфильма», «Мир вашему дому», «Мне снятся квантовые сны», «Мой друг ПэПэ», «Мы Загруши», «Незакатное солнце Улуро Адо», «Неизвестная Родина». В список победителей также вошли ленты «Нечужие», «О чем поют городские птицы. Пробуждение», «Объект-12345», «Один ради всех», «Одинокая женщина мечтает познакомиться», «Позывной Вождь», «Путник», «Рассказ жены фехтовальщика», «Рэк-дайверы: по ту сторону воды», «Светить на север», «Север: Спорт высоких достижений», «Семейный хор», «Судья нашего времени», «Танцор», «Тернистый путь молодого поэта», «Тополиное», «Три сестры», «Тропа для Саши», «Увидеть барса», «Философия цвета», «Фокус», «Хлебом единым», «Чудовище-Гитлер, слушай», «Эврика», «Юные волонтеры. Прифронтовая полоса», «10 из 10».
Экспертную группу конкурсного отбора проектов по короткометражному направлению составили режиссер, продюсер, основатель и президент фестиваля «Флаэртиана» Павел Печенкин; режиссер, сценарист, продюсер Наталия Гугуева; ведущий научный сотрудник, начальник отдела разработки и апробации методик кинопросвещения ВГИК им. С.А. Герасимова Нина Кочеляева; режиссер и продюсер документального и научного кино Юлия Киселева; президент Гильдии продюсеров и организаторов кинопроцесса Союза кинематографистов России, директор и продюсер Студии социального кино «Вифсаида» Филипп Кудряшов; режиссеры Марина Мария Мельник и Любовь Бурина.
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