Драма «Эра» получила главный приз фестиваля молодого кино «Новое движение»

3 июня в Великом Новгороде подвели итоги первого Фестиваля молодого кино «Новое движение». Награду за лучший фильм смотра получила «Эра
» режиссера Вениамина Илясова
. Также у ленты приз за «лучшее визуальное решение».
Камерная драма о женщине Эре (Марианна Шульц
), переехавшей вместе с сыном-инвалидом (Геннадий Блинов
) в старый дом на окраине таманского поселка, ранее была представлена на фестивале «Маяк», где также стала одним из главных событий
. Жюри фестиваля в Великом Новгороде отдельно отметило работу оператора «Эры» Батыра Моргачева
.
Лучшим режиссером первого фестиваля «Новое движение» стал Никита Миклушов
, привезший в Великий Новгород кинопритчу «Мох
» — историю о парне, который пытается скрыться от деспотичного отца (а заодно — от навязанных обществом правил) на дачном участке близ живописного леса. Приз за главную мужскую роль вручили актерскому ансамблю мокьюментари о подростках из граффити-тусовки «Фаталити
» (режиссер — Даниил Колотов
). Награда за лучшую женскую роль вручена Валентине Грачевой
, сыгравшей в остросоциальной ленте Ильи Леутина
«Мы жили счастливо
». Для актрисы Волжского драматического театра роль пенсионерки, пытающейся спасти своего внука от беспощадной судебной системы, стала дебютом в кино.
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