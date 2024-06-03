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Драма «Эра» получила главный приз фестиваля молодого кино «Новое движение»

3 июня
2024 год

Новости кино >>
3 июня 2024
3 июня в Великом Новгороде подвели итоги первого Фестиваля молодого кино «Новое движение». Награду за лучший фильм смотра получила «Эра» режиссера Вениамина Илясова. Также у ленты приз за «лучшее визуальное решение».

Кадр из фильма Эра

Камерная драма о женщине Эре (Марианна Шульц), переехавшей вместе с сыном-инвалидом (Геннадий Блинов) в старый дом на окраине таманского поселка, ранее была представлена на фестивале «Маяк», где также стала одним из главных событий. Жюри фестиваля в Великом Новгороде отдельно отметило работу оператора «Эры» Батыра Моргачева.

Лучшим режиссером первого фестиваля «Новое движение» стал Никита Миклушов, привезший в Великий Новгород кинопритчу «Мох» — историю о парне, который пытается скрыться от деспотичного отца (а заодно — от навязанных обществом правил) на дачном участке близ живописного леса. Приз за главную мужскую роль вручили актерскому ансамблю мокьюментари о подростках из граффити-тусовки «Фаталити» (режиссер — Даниил Колотов). Награда за лучшую женскую роль вручена Валентине Грачевой, сыгравшей в остросоциальной ленте Ильи Леутина «Мы жили счастливо». Для актрисы Волжского драматического театра роль пенсионерки, пытающейся спасти своего внука от беспощадной судебной системы, стала дебютом в кино.
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Геннадий БлиновВалентина Грачева (II)Вениамин ИлясовДаниил КолотовИлья ЛеутинНикита МиклушовБатыр МоргачевМарианна Шульц
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