III Международный форум кинопроизводителей подвел итоги

III Международный форум кинопроизводителей, который прошел с 26 по 28 июня в Красноярске, подвел итоги. 15 ведущих российских и зарубежных продюсеров кинокомпаний обсудили перспективы развития кинопроизводства в Красноярском крае, сообщает пресс-служба форума.
фото: пресс-служба форума
За три дня Форума в Красноярске, Канске и Минусинске состоялось около 30 мероприятий: кинопоказы, презентации фильмов, мастер-классы, деловая программа, локейшн-туры, которые собрали более 1 100 гостей. На заключительной дискуссионной сессия «Планы кинопроизводства в 2024-2026 году» было подписано шесть соглашений между «Енисей кино» и кинокомпаниями о намерениях к сотрудничеству и взаимодействию в развитии кинематографии в Красноярском крае.
Генеральный директор компании «КИНО КУЛЬТ» Тамара Богданова поделилась, что осенью 2025 года их команда приступает к съемкам полнометражной семейной картины «Белая гора». Одним из главных объектов съемок станет гора-пирамида под Красноярском. Продюсер, журналист, кинокритик, генеральный директор и главный редактор профессионального информационного портала Кино-Театр.р Жан Просянов рассказал о проекте «Кинокарта России», на которой обозначены места съемок известных фильмов, сериалов и знаменитые кинособытия. Их собирает портал Кино-Театр.Ру. Например, на карте указаны места съемок фильма «Непослушник», поэтому зрители стали приезжать под Иваново, чтобы повторить поцелуй героев. Кинокомпания «Триикс Медиа», проводившая съемочные дни в Красноярском крае, также внесла эти места на карту.
В рамках форума состоялся конкурс кинопроектов. Из 177 заявок экспертами было отобрано в шорт-лист всего 12 проектов – 7 в категории «Игровое кино» и 5 проектов в категории «Документальное кино». В номинации «Документальное кино» победителем стал проект «За тремя реками» режиссера Анастасии Шкитиной, получивший денежный приз 500 тыс. рублей. В категории «Игровое кино» выиграл проект «Про корову», сценарий к которому написал Антон Симухин, получивший денежную премию 1 млн. рублей.
фото: пресс-служба форума
В этом году участники конкурса кинопроектов также получили спецпризы от экспертов. Так, продюсер, член экспертного совета Агентства кинематографии Узбекистана Худайбердиева Сайера пригласила в конкурсную программу короткометражных фильмов на XIV Ташкентский международный кинофестиваль «Жемчужина шелкового пути» два проекта: «Бирюк» и «Самурай Вася». Основатель и продюсер компании ООО «Ливандия Энтертейнмент» Иван Лопатин подарил фильму «Про корову» бесплатное продвижение на 15 кинофестивалях. Режиссер документального кино, член правления Гильдии неигрового кино и телевидения Елена Алферова пригласила на благотворительный кинофестиваль «Лучезарный Ангел», международный кинофестиваль «День Победы», международный кинофестиваль «Свидание с Россией. Территория народного единства» фильмы «На крыльях ветра» и «Самурай Вася». Продюсер, режиссер, член Ассоциации Продюсеров Кино и Телевидения Дмитрий Рудовский пригласил к сотрудничеству Светлану Лекомцеву для развития ее кинопроекта «Искусство для всех смертных». Генеральный директор, и главный редактор «Кино-Театр.ру» Жан Просянов окажет информационную поддержку проекту «Самурай Вася». Управляющий партнер, генеральный продюсер и сооснователь продюсерского центра «Вдохновители» Олеся Овчинникова окажет содействие продюсерской разработке проекта «Про корову». Продюсер, генеральный директор компании «Кинокульт» Тамара Богданова, руководитель производства «Плюс Студии», «Кинопоиска», «Яндекс» Антонина Зорина и генеральный директор и главный редактор «Кино-Театр.ру» Жан Просянов окажут творческое и финансовое сотрудничество авторам фильма «Перепрограммирование».
Впервые на форуме кинопроизводителей прошел конкурс детских кинопроектов, в котором победил фильм «Черт возьмет!», выигравший два съемочных дня своего кинопроекта с профессиональной командой. Все участники получили в подарок мастер-классы по драматургии от экспертов.
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