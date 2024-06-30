Создатель «Олененка» Ричард Гэдд снимет сериал «Львы»

Создатель нашумевшего сериала Netflix «Олененок» Ричард Гэдд снимет новый проект «Львы» для HBO и BBC, сообщает Variety.
фото: кадр из сериала «Олененок»
Сюжет сериала охватит сорок лет и расскажет историю тяжелых отношений двух разлученных братьев, сосредоточившись на темах мужественности и насилия. Гэдд написал сценарий и выступает в роли исполнительного продюсера, однако сам сниматься не планирует.
Мини-сериал «Олененок» основан на личной истории Гэдда и рассказывает о стендапере, которого преследует некая Марта Скотт. В июне женщина, ставшая прототипом Марты, подала в суд на Netflix, требуя компенсации за причиненный моральный ущерб в размере 170 млн долларов.
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