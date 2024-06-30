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Сигурни Уивер наградят почетным «Золотым львом» Венецианского фестиваля

30 июня
2024 год

Новости кино >>
30 июня 2024

Сигурни Уивер наградят почетным «Золотым львом» Венецианского фестиваля. Об этом сообщили организаторы смотра, который пройдет с 28 августа по 7 сентября.

Сигурни Уивер наградят почетным «Золотым львом» Венецианского фестиваля
фото: Vanity Fair

Как заявил директор кинофестиваля Альберто Барбера, у «актрисы такого калибра, как Сигурни Уивер, мало соперников». Напомнив, что она завоевала популярность после выхода фильма «Чужой» Ридли Скотта, Барбера сказал, что Уивер смогла сформировать «в жанре боевиков образ героини, способной победоносно соперничать с героями-мужчинами, до того момента доминировавшими в эпических и приключенческих фильмах». «Не остановившись на достигнутом, она постоянно бросала вызов себе, выбирая самые разные жанры», — подчеркнул директор фестиваля.

Уивер, в свою очередь, заявила, что получить эту награду — привилегия, которую она разделяет со всеми режиссерами и коллегами, с которыми работала она протяжении многих лет.
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