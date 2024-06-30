Ридли Скотт поработает над фильмом по водному шоу «О» от Cirque du Soleil

Франко-канадская цирковая труппа Cirque du Soleil открывает студию по производству кино- и телепроектов на основе своих постановок. Первым проектом станет полнометражный фильм «О» по мотивам одноименного водного шоу, над которым поработает Ридли Скотт. Об этом сообщает Deadline.
фото: Indie Wire
Действие спектакля разворачивается вокруг бассейне объемом 5,7 тысячи кубических метров. Постановка, в которой задействованы 85 артистов, включает в себя акробатику, синхронное плавание и прыжки в воду.
Подробности фильма пока не раскрываются, как нет конкретики и о работе Скотта. Отмечается, что Cirque du Soleil рассматривает свою новую студию как способ дополнительного заработка, а также как промо своих шоу.
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