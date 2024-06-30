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Сериалом по «Гарри Поттеру» займутся авторы «Наследников»

30 июня
2024 год

Новости кино >>
30 июня 2024
Шоураннером сериальной адаптации «Гарри Поттера» выступит Франческа Гардинер, а режиссером нескольких эпизодов станет Марк Майлод. Они оба работали над «Наследниками», получившими премию «Эмми» как лучшая драма, уточняет The Hollywood Reporter.

Сериалом по «Гарри Поттеру» займутся авторы «Наследников»
фото: кадр из фильма «Гарри Поттер и философский камень»

Гардинер также была сценаристкой «Темных начал», а Майлод ранее снял триллер «Меню» и несколько эпизодов «Игры престолов».

Сериал по «Гарри Поттеру» должен выйти в 2026 году. Кастинг на главные роли еще не начался. У сериала будет семь сезонов — по одному на каждую книгу Джоан Роулинг. Сама писательница числится в продюсерах проекта.
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№ 1
Vladislav [XzedX] (Москва)   30.06.2024 - 19:01
... Ждем... Глянем... Заценим... Обсудим... ... читать далее>>
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