Сериалом по «Гарри Поттеру» займутся авторы «Наследников»

Шоураннером сериальной адаптации «Гарри Поттера» выступит Франческа Гардинер, а режиссером нескольких эпизодов станет Марк Майлод. Они оба работали над «Наследниками», получившими премию «Эмми» как лучшая драма, уточняет The Hollywood Reporter.
фото: кадр из фильма «Гарри Поттер и философский камень»
Сериал по «Гарри Поттеру» должен выйти в 2026 году. Кастинг на главные роли еще не начался. У сериала будет семь сезонов — по одному на каждую книгу Джоан Роулинг. Сама писательница числится в продюсерах проекта.
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