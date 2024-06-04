Сергей Марин и Мария Лисовая получат «Один шанс на троих» в середине июня

«Съемки "Одного шанса на троих" мне запомнились не только неординарной сюжетной линией, которая со временем стала смотреться еще актуальнее. Но и тем, что для сериала я погрузилась в изучение финского языка, поскольку несколько сцен надо было играть именно на нем. За три недели до съемок начала заниматься с преподавателем, что в итоге дало свой результат. А также я впервые в жизни летала на вертолете и тоже благодаря именно этим съемкам. Такие моменты не забываются», — вспоминает Мария Лисовая.
По сюжету 20-летние Олег (Марин) и Яна (Лисовая) живут в небольшом пограничном городе, они влюблены и собираются пожениться. Пока Олег не узнает, что Яна изменила ему с заезжим финским бизнесменом и решила уехать с ним в Финляндию. Десять лет спустя Яна возвращается в Россию и обращается к Олегу за помощью. Оказывается, бросив Олега ради финского счастья, она не рассказала ему про беременность – у Олега есть сын Витя (Воитто), о котором он ничего не знал. Яна развелась с финским мужем, а теперь бдительные финские органы соцопеки отобрали мальчика и передали его в приемную семью. Олег – сотрудник МЧС, привыкший рисковать, соглашается помочь своей сумасбродной первой любви, не подозревая о ее плане выкрасть мальчика и тайно вывезти его из страны. Сначала они идут легальным путем через суд – хотят доказать отцовство Олега и забрать ребенка, но в суде все идет не по плану. Так начинается их безумная погоня от финской полиции, в которой они заново узнают друг друга.
Режиссер Руслан Паушу считает сериал «своей большой творческой удачей – тема ювенальной системы в мире очень спорная. Я думаю, что никто не в праве разрывать связь матери и ребёнка, но в каждой отдельной ситуации есть множество сложнейших аспектов. Так вот, наш проект – это возможность попытаться объективно посмотреть со всех сторон на эту систему: со стороны родителей, которые попали в отчаянную ситуацию, со стороны ребенка, который является жертвой обстоятельств от него независящих, со стороны системы и закона. Для меня это возможность увидеть все со стороны, посмотреть, как каждый из участников драмы существует внутри и ищет решение. Моя задача, как режиссера, попытаться исследовать тему и рассказать честную историю драмы одной, отдельно взятой, семьи».
Над детективной драмой работали оператор Дмитрий Трифонов и художник-постановщик Марина Николаева. В сериале четыре главных героя, у каждого из которых своя мотивация поступать определенным образом, а не иначе. Поэтому, как подчеркивают создатели фильма, важно было не встать на чью-то сторону и сделать из злодеев — злодеев, а из героев — героев, а рассказать непростую историю максимально ярко, объективно и интересно.
фото: пресс-служба Первого канала
«Несмотря на то, что это не первый мой сериал, все равно накануне перед стартом съемок я очень нервничал. В первый день мы снимали сцену с артистами, говорящими по-фински. Мне казалось, что могут возникнуть какие-либо проблемы, но наши артисты из Национального театра Карелии — потрясающие, талантливые, сыграли очень круто, все мои опасения в миг развеялись, — рассказывает постановщик. — В условиях мировой пандемии и закрытых границ нам пришлось снимать Финляндию в Санкт-Петербурге и в Ленинградской области. В результате, Финляндия получалась у нас несколько краше, чем она есть на самом деле».
Герои много времени проводят в дороге, поэтому, кроме потрясающих видов, в сериале немало сложнопостановочных сцен с погонями и аварией. Но самыми опасными, как признается режиссер, были съемки пожара, который снимали в заброшенном, расселенном доме. Реальный огонь бушевал в реальной квартире, из которой главный герой в исполнении Сергея Марина вытаскивал деда и своего товарища. «С нами работали реальные пожарные, спасатели нас страховали, каскадеры и пиротехники придумывали схемы, чтобы максимально обезопасить нашу работу, но все равно, это было очень волнительно», — вспоминает Паушу.
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