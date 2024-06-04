В основной конкурс «Пилота» вошли сериалы с Бондарчуком, Исаковой, Биковичем, Ходченковой и Калюжным

Объявлена основная конкурсная программа Шестого Российского фестиваля сериалов «Пилот», который пройдет в Иваново с 20 по 23 июня. Согласно пресс-службе смотра, в конкурс вошли 15 новых отечественных работ, а более 10 новейших проектов будет представлено в программе «Проекты в производстве» в рамках делового форума «Пилот. Точки взлета».
Фестиваль откроется премьерой «Плевако» Анны Матисон с Сергеем Безруковым в образе легендарного российского адвоката и блестящего оратора Федора Никифоровича Плевако, которого современники прозвали «московским златоустом». Помимо основной конкурсной программы, на смотре представлена разнообразная внеконкурсная программа. Традиционно сериальные новинки смогут посмотреть все желающие – для этого необходимо будет зарегистрироваться на сайте «Пилота» — регистрация откроется за неделю до старта.
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