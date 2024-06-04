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В основной конкурс «Пилота» вошли сериалы с Бондарчуком, Исаковой, Биковичем, Ходченковой и Калюжным

4 июня
2024 год

Новости кино >>
4 июня 2024
Объявлена основная конкурсная программа Шестого Российского фестиваля сериалов «Пилот», который пройдет в Иваново с 20 по 23 июня. Согласно пресс-службе смотра, в конкурс вошли 15 новых отечественных работ, а более 10 новейших проектов будет представлено в программе «Проекты в производстве» в рамках делового форума «Пилот. Точки взлета».

В основной конкурс «Пилота» вошли сериалы с Бондарчуком, Исаковой, Биковичем, Ходченковой и Калюжным
фото: кадр из сериала «Дайте шоу!»

Основную конкурсную программу этого года отобрали сценарист Андрей Золотарев и писатель Сергей Минаев. В конкурс включены комедийное роуд-муви Александра Домогарова-младшего «Она такая классная», откровенная драма Николая Хомерики «Чистые» с Федором Бондарчуком, Викторией Исаковой и Даниилом Воробьевым, детектив Сергея Мокрицкого «Эль Русо» со Светланой Ивановой, детский детектив «Любопытная Варвара», комедия «жЫЫЫзнь» с Михаилом Галустяном и Светланой Ходченковой, остросюжетный детектив «Противостояние» по одноименному роману Юлиана Семенова с Владимиром Вдовиченковым и Алексеем Гуськовым, драмеди «Взрослые» с Машей Мацель, Анастасией Талызиной и Стасей Милославской, спин-офф «Новеньких» «Трудная» с Кирой Медведевой и Глебом Калюжным, актуальное драмеди «Дайте шоу!» с Милошем Биковичем, курортная комедия «Убойный отпуск» с Анной Михалковой, Александром Робаком и Любовью Аксеновой, скетчком «Демис и Марина», комедия «Хрущевский синдром: пора взрослеть», криминальная драма «Черная бухгалтерия», мелодрама «Ландыши» и независимая драмеди «Теория большой лжи».

Фестиваль откроется премьерой «Плевако» Анны Матисон с Сергеем Безруковым в образе легендарного российского адвоката и блестящего оратора Федора Никифоровича Плевако, которого современники прозвали «московским златоустом». Помимо основной конкурсной программы, на смотре представлена разнообразная внеконкурсная программа. Традиционно сериальные новинки смогут посмотреть все желающие – для этого необходимо будет зарегистрироваться на сайте «Пилота» — регистрация откроется за неделю до старта.
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