«Все сложно»: по сценарию Яны Вагнер снимут сериал про приложение для знакомств

Иви создаст сериал «Все сложно» по сценарию известной писательницы Яны Вагнер. Ее бестселлер «Вонгозеро» послужил основой для «Эпидемии
», уточняет пресс-служба онлайн-кинотеатра.
Это история 40-летней Кати, чья безмятежная жизнь рухнула в один день. Муж найден мертвым вместе с любовницей, на голову свалилась его внебрачная дочь-подросток, коллекторы отобрали дом. Единственный выход — снова выйти замуж, для чего главная героиня заводит аккаунт в приложении «Свидания». Впереди ее ждут самые дикие ситуации — смешные, опасные, абсурдные, сентиментальные или трагические, и выбираться из каждой она будет с новым опытом.
«Роман с кино у меня долгий и страстный, но до сих пор оставался односторонним. Я очень давно мечтала придумать историю именно для кино, и вот наконец добилась взаимности. Все это так меня радует, что и сама история получилась совсем другая, не похожая на мои предыдущие. Мы с Иви приступаем к "Все сложно", и в ближайший год мне будет очень интересно. А потом, надеюсь, и зрителю тоже», —
рассказала автор сценария Яна Вагнер.
Производством сериала займется кинокомпания «Манки Стайл» в лице продюсеров Ольги Кочетковой
и Эдуарда Оганесяна
. Продюсерами со стороны Иви выступят Инна Оркина-Сексте
и Анастасия Дюкарева
.
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