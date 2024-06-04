Алексей Гуськов, Юрий Чурсин, Ольга Сутулова и Анна Чиповская завершили исследование «Атома»

События «Атома» разворачиваются в 1943-м. Берия (Баблишвили) поручает своему заместителю Всеволоду Павловичу Замятину (Гуськов) собрать команду ученых, чтобы спроектировать первую советскую атомную бомбу. Сделать это в разгар войны и в сжатые сроки – задача практически невыполнимая. Под руководством Курчатова (Чурсин) в Москве начинает работу секретная Лаборатория № 2, сотрудниками которой становятся лучшие умы со всего Союза. Курчатов убеждает Замятина включить в проект двоих ученых: дерзкого и самоуверенного Фролова (Малаков), который ранее открыл спонтанное деление ядра, и радиохимика Карпову (Сутулова), находящуюся в ссылке в Казахстане. И хотя Фролов и Карпова вызывают вопросы в Наркомате Внутренних дел, просьбу Курчатова решено выполнить. Одновременно с этим советская разведка работает над тем, чтобы добыть необходимую для проекта научную информацию за рубежом. Агенту Екатерине Лазаревой (Чиповская), бывшему физику и возлюбленной Фролова, удается передать в СССР важнейшие данные об атомном проекте союзников. С этого момента Советскому Союзу необходимо догнать Великобританию и США, чтобы достичь ядерного равновесия в послевоенном мире.
«Я очень люблю данную тему, сам окончил школу с физико-математическим уклоном, и мне всегда были интересны эти люди – ученые. И эпоха меня очень увлекает, я долго изучал ее до того, как получил сценарий. Рад, что появилась возможность не только мне, но и всей нашей команде рассказать историю этих ученых. Но нельзя сказать, что картина только про то, как создавалась бомба. Это история и про людей, которые над ней работали, в их жизни были и любовь, и дружба, и предательство. Наш фильм о событиях, происходивших в 40-е годы. Конечно, это вольная интерпретация, но, надеюсь, нам удалось передать дух, волю, настроение, мировоззрение тех людей, которые жили и меняли историю. В фильме мы покажем события, происходившие не только в Советском Союзе, но и в Берлине 1945-го, в Лондоне, Нью-Йорке и Лос-Аламосе, – география нашей истории весьма обширна», — рассказал режиссер Нурбек Эген.
обсуждение >>