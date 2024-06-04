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Телепремьера «Царской прививки» с Ириной Пеговой и Филиппом Янковским состоится 15 июня

4 июня
2024 год

Новости кино >>
4 июня 2024
На «России» 15 июня в 21:00 состоится телепремьера «Царской прививки» Егора Анашкина, сообщает пресс-служба телеканала.

Телепремьера «Царской прививки» с Ириной Пеговой и Филиппом Янковским состоится 15 июня
фото: пресс-служба телеканала «Россия»

События сериала разворачиваются в России второй половины 18 века. Время правления Екатерины Великой омрачено страшной эпидемией оспы, уносящей тысячи жизней. Медицинская коллегия прилагает все усилия, чтобы ограничить бедствие, но лечиться по доброй воле никто не хочет. Прогрессивный помещик врач Владимир Бельский (Антон Денисенко) тщетно ищет добровольцев для тестирования метода прививки: не помогают ни уговоры, ни обещание награды – не соглашается никто, хотя Бельский и находит союзника в лице священника отца Ивана (Юрий Кузнецов), который выступает за издание указа об обязательной прививке. Зараза подбирается к Царскому селу. Осознавая опасность, которая грозит Российской империи, Екатерина II (Ирина Пегова) решается на отчаянный шаг: просвещенная императрица выписывает в Россию английского доктора Томаса Димсдейла (Петар Зекавица), чтобы с его помощью привиться от оспы самой и личным примером подвигнуть народ принять участие в вакцинации.

По словам режиссера Егора Анашкина, «это интересная историческая картина, которая отчасти перекликается с сегодняшним днем. В 18 веке и в Европе, и в России была страшная эпидемия оспы, люди умирали тысячами. Екатерина Вторая с небольшой свитой спряталась от болезни в Царском селе, не зная, как ей поступить. На этом сомнении императрицы – прививаться или нет – и построена вся наша история. Но, тем не менее, и это исторический факт, Екатерина доверилась английскому доктору и первой сделала прививку от оспы. И это действительно спасло в дальнейшем много жизней. Для меня в этом проекте цепляющим фактором также стала наша творческая команда. Мне очень симпатичен актерский состав. На мой взгляд, Ирина Пегова в роли Екатерины стала одной из самых прекрасных Екатерин в истории кино: это ее роль, абсолютно ее персонаж».

Читать рецензию «Царская прививка»: Почем оспина для народа?

В сериале также сыграли Филипп Янковский, Сергей Марин, Светлана Смирнова-Кацагаджиева, Марко Динелли, Полина Резаева, Мария Палей, Евгений Антропов, Илья Акинтьев, Алексей Ведерников и Алексей Батанин. За визуальную составляющую отвечают оператор Сергей Мачильский и художник-постановщик Александр Загоскин.

«Материал для фильма набирали везде, где могли. В основном, конечно, из живописи тех времен: как пользовались табакеркой, что представлял собой оспенный дом, как выглядела карета – все это есть, просто надо искать. 18 век – время очень сложное, уже мало что осталось, да и реквизита почти нет, но зато интересное. Что касается съемки в дворцовых интерьерах, то, самое главное, это не навредить и отойти от музейности, ведь там обстановка нежилая. Но фильм делается не только в музее – это же совокупность, и было много других объектов, которые дополняли этот дворец. Екатерину как личность отличают не детали – очки, которые она носила, или то, что в карты любила играть, а ее харизма: она была глубоким, великим человеком. И, мне кажется, Ирина Пегова хорошо попала в этот образ», — считает Александр Загоскин.
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№ 1
Vladislav [XzedX] (Москва)   4.06.2024 - 17:00
Телепремьера "Прививки" состоится 15 (Что? Да, в субботу) июня... Так... Неактуально это уже как бы. XD Или... Ну ладно, что ж, глянем на Екатерину (Пегову) II вновь. :-D читать далее>>
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Телепремьера «Царской прививки» с Ириной Пеговой и Филиппом Янковским состоится 15 июня фотографии
Телепремьера «Царской прививки» с Ириной Пеговой и Филиппом Янковским состоится 15 июня фотографии
Телепремьера «Царской прививки» с Ириной Пеговой и Филиппом Янковским состоится 15 июня фотографии
Телепремьера «Царской прививки» с Ириной Пеговой и Филиппом Янковским состоится 15 июня фотографии
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