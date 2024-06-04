Лина Данэм вместе с отцом Стивеном Фраем отправляется к нему на родину в трейлере «Моей семьи»

В сети появился трейлер духоподъемной комедийной драмы «Моя семья» с Линой Данэм и Стивеном Фраем в главных ролях, которую компания «Экспонента фильм» выпустит в российский прокат 25 июля.
«Моя семья»
Зрителям расскажут историю о том, как в 1991 году, сразу после падения железного занавеса, американская журналистка Рут (Данэм) едет в Польшу, чтобы узнать об истории своей семьи и посетить места, в которых выросли ее родители. Вместе с ней в путешествие отправляется ее отец Эдек (Фрай), который не желает ворошить прошлое и всячески саботирует поездку.
Немецко-французская лента Юлии фон Хайнц представляет собой экранизацию романа Лили Бретт «Слишком много мужчин».
фото: пресс-служба компании «Экспонента фильм»
Мировая премьера фильма состоялась на 74-м Берлинском международном кинофестивале в программе гала-премьер Berlinale Special, премьерный показ также был на международном фестивале Tribeca в Нью-Йорке.
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