Валдис Пельш завершил работу над неигровой лентой о покорении самой сложной вершины мира К2

Известный телеведущий и продюсер Валдис Пельш завершил работу над документальным фильмом с элементами реалити-шоу «Ген высоты 2. Гора всех гор». Он посвящен российской экспедиции, совершившей восхождение на К2 в Пакистане — вторую по высоте и первую по сложности гору в мире. Эта экспедиция установила сразу несколько рекордов. Согласно пресс-службе ленты, она выйдет в эфир на Первом канале в текущем году, после чего будет доступна для просмотра на онлайн-платформах.
«Ген высоты 2. Гора всех гор»
Картина призвана в реальных условиях показать все этапы покорения самой опасной вершины, а также выяснить, что на самом деле движет людьми, которые идут в горы, превозмогая страхи и постоянно рискуя жизнью, и как высота меняет человека. «Гора всех гор» является продолжением популярного проекта 2017 года «Ген высоты, или как пройти на Эверест». Пельш выступил в качестве автора идеи, продюсера и ведущего, производством занималась его кинокомпания «РД Студия». Режиссером является документалист Кристина Козлова, снявшая неигровые фильмы «Антарктида. Хождение за три полюса» и «Русский Север. Дорогами открытий».
«Идея нового фильма у нас родилась давно, еще после съемок первого "Гена высоты" о самой высокой горе в мире. Мы настолько прониклись этой историей, что решили продолжить начатое и во второй части рассказать о втором по величине восьмитысячнике, но при этом самом сложном технически. Мы сразу начали искать деньги на проект, но осуществить задуманное в тот момент нам помешала пандемия. Когда в 2023 году мы узнали, какая команда собирается покорять К2, мы не могли позволить себе упустить эту возможность. Нам уже было все равно: есть у нас деньги или нет. Мы для себя приняли решение: несмотря ни на что, едем и снимаем, потому что второго шанса не будет», — рассказал Валдис Пельш.
фото: пресс-служба фильма
Фильм рассказывает об истории К2, которая считается самой неприступной, но самой желанной у альпинистов вершиной. Она была открыта в 1856-м, но покорить ее смогли спустя почти 100 лет. Авторы следуют за участниками самой многочисленной экспедиции под руководством знаменитого российского альпиниста Александра Абрамова, который совершил более 160 восхождений разной сложности и 12 раз был на вершине Эвереста, но никогда ранее не поднимался на К2. В команде с ним как опытные альпинисты, так и непрофессиональные спортсмены. У участников несколько амбициозных целей — получить титулы «Первая россиянка, покорившая К2», «Самый возрастной человек на вершине К2», кроме того, два члена экспедиции намерены стать первыми армянином и осетином, взошедшими на эту гору.
В фильме запечатлен весь их путь: от подготовки и акклиматизации до непосредственно восхождения, что заняло около двух месяцев (экспедиция длилась с 18 июня по 7 августа 2023-го). Зрители смогут увидеть, с какими сложностями сталкивается каждый из участников, с чем им приходится бороться, какие опасности их подстерегают, как на высоту реагирует организм и что действительно движет каждым из них. Лента также включает интервью со звездами мирового альпинизма, среди которых всемирно известный Нимс Пурджа, покоривший все 14 восьмитысячников мира в невероятно короткий срок — чуть больше чем за шесть месяцев (Netflix снял об этом неигровой фильм). А в 2021-м он совершил первое в истории восхождение на К2 в зимний период.
фото: пресс-служба фильма
«Это кино уникально, потому что еще никто в нашей индустрии не проходил вместе с героями своего фильма путь от подножия до вершины К2 — самого технически сложного восьмитысячника мира. Сказать, что было непросто — не сказать ничего. Мы снимали наш фильм вопреки. Вопреки суровому климату, непростым походным условиям, непрерывно сходящим лавинам и вечно неспокойному леднику Балторо, на котором стоял наш лагерь. Каждый день съемок был волнительным и нервным для нашей команды. Судить, разумеется, зрителю, но мне кажется, что нам удалось снять еще одно хорошее кино о горах», — отмечает режиссер Кристина Козлова.
К2 — это самый северный восьмитысячник планеты, гора является самой труднопроходимой из всех покоренных человеком. Для сравнения, на данный момент за все время взобраться на ее вершину смогли менее 600 человек. При этом число покоривших Эверест превышает 6 тысяч. По статистике, на склонах К2 гибнет в среднем каждый четвертый альпинист. Добраться до вершины К2 можно только пешком, преодолев крупнейший неполярный ледник мира Балторо. Пеший трек составляет около 90 км по абсолютно безлюдной местности. Лето 2023 года, когда проходил ароссийская экспедиция, побило рекорды по плохой погоде — было очень много снега и, как следствие, большое число лавин. Многие альпинисты, приехавшие покорять К2, из-за этого приняли решение отказаться от штурма. Александр Абрамов, на счету которого мировой рекорд среди гидов в рамках проекта «7 вершин за 7 месяцев», также руководил экспедицией, покорившей Эверест в первом «Гене высоты».
фото: пресс-служба фильма
Цель «Гена высоты» — разобраться в магической силе гор, ради покорения которых люди готовы многократно рисковать жизнью, и почему, взобравшись на одну вершину, они уже не в силах остановиться, высота их больше не отпускает. Проект также призван рассказать о легендарной школе советского и российского альпинизма, которая считается одной из лучших в мире.
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