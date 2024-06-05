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Максим Лагашкин и Оксана Акиньшина познакомятся с «Семейным призраком» Никитой Кологривым

5 июня
2024 год

Новости кино >>
5 июня 2024
В Москве начались съемки комедии Александра Бабаева «Семейный призрак» с Максимом Лагашкиным, Оксаной Акиньшиной и Никитой Кологривым в главных ролях, сообщает пресс-служба компании «Наше кино», отвечающей за производство фильма.

Зрителям поведают о Василии Кирсанове — бывшем банковском клерке, а теперь иллюзионисте-неудачнике. Для того, чтобы сделать шоу «почти как у Копперфилда», он уговаривает жену Светлану продать их комфортную квартиру и купить маленькую однокомнатную. Но шоу провалилось, а Светлане и двум детям чрезвычайно тесно в однушке, и жена требует срочно решить жилищный вопрос. В поисках квартиры главный герой случайно натыкается на крайне выгодное объявление и на деньги от продажи своей квартиры покупает отличную трехкомнатную квартиру, но жилье оказывается с сюрпризом — в квартире обитает самый настоящий призрак.

Максим Лагашкин и Оксана Акиньшина познакомятся с «Семейным призраком» Никитой Кологривым
фото: пресс-служба компании «Наше кино»

Жена забирает дочку и уходит к маме, а сын отправляется жить в общагу. К тому же директор ДК, в котором проводилось шоу, собирается продать все оборудование в качестве уплаты по долгу за аренду. И теперь Кирсанову, чтобы спасти семью и бизнес, нужно любыми средствами изгнать нечисть из квартиры. Но у призрака — бывшего футболиста по имени Серега — на земле осталось невыполненное дело. Кирсанов берет свою семью и отправляется в провинциальный город, чтобы помочь Сереге выполнить его обещание — поздравить свою выросшую дочь с днем рождения и подарить ей огромную куклу.

В картине также сыграют Кристина Корбут, Арина Савостьянова, Юлия Сулес и Егор Леонтьев. За визуальную составляющую отвечает оператор Артем Тарасенков. Съемки пройдут в Москве и Московской области до конца июня. Дистрибьютор «Наше кино» планирует выпустить фильм в прокат следующим летом.
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Оксана АкиньшинаАлександр БабаевНикита КологривыйКристина КорбутМаксим ЛагашкинЕгор ЛеонтьевАрина СавостьяноваЮлия СулесАртём Тарасенков
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