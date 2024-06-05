Максим Лагашкин и Оксана Акиньшина познакомятся с «Семейным призраком» Никитой Кологривым

Зрителям поведают о Василии Кирсанове — бывшем банковском клерке, а теперь иллюзионисте-неудачнике. Для того, чтобы сделать шоу «почти как у Копперфилда», он уговаривает жену Светлану продать их комфортную квартиру и купить маленькую однокомнатную. Но шоу провалилось, а Светлане и двум детям чрезвычайно тесно в однушке, и жена требует срочно решить жилищный вопрос. В поисках квартиры главный герой случайно натыкается на крайне выгодное объявление и на деньги от продажи своей квартиры покупает отличную трехкомнатную квартиру, но жилье оказывается с сюрпризом — в квартире обитает самый настоящий призрак.
фото: пресс-служба компании «Наше кино»
Жена забирает дочку и уходит к маме, а сын отправляется жить в общагу. К тому же директор ДК, в котором проводилось шоу, собирается продать все оборудование в качестве уплаты по долгу за аренду. И теперь Кирсанову, чтобы спасти семью и бизнес, нужно любыми средствами изгнать нечисть из квартиры. Но у призрака — бывшего футболиста по имени Серега — на земле осталось невыполненное дело. Кирсанов берет свою семью и отправляется в провинциальный город, чтобы помочь Сереге выполнить его обещание — поздравить свою выросшую дочь с днем рождения и подарить ей огромную куклу.
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