Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Ученики чуть не спалили класс в эксклюзивном отрывке из комедии «Шах и мат»

5 июня
2024 год

Новости кино >>
5 июня 2024
Кино-Театр.Ру предлагает вашему вниманию эксклюзивный отрывок из испанской комедии Начо Велильи «Шах и мат», которая выйдет в российский прокат 6 июня.

«Шах и мат». Отрывок

В опубликованном ролике ученики решили подшутить над своим одноклассником азиатской внешности и чуть не спалили класс.

По сюжету жизнь Канделы в одночасье кардинально меняется, и она из успешной преподавательницы элитного колледжа превращается в простую училку в не самой лучшей школе «на районе». Теперь ей придется обучать трудных подростков из неблагополучных семей. Благодаря Канделе у компании школьных аутсайдеров появляется реальный шанс стать чемпионами страны по шахматам. Ведь в шахматах – как и в жизни – не имеет значения король ты или пешка, главное – сделать верный ход.

Ученики чуть не спалили класс в эксклюзивном отрывке из комедии «Шах и мат»

В картине сыграли Алехандра Хименес, Франсеск Орелья, Мария Аданес, Ален Эрнандес, Мигель Реллан, Хосе Мануэль Поха, Луис Кальехо и Туоксин Цю.

Читать рецензию «Шах и мат»: Трудные подростки начинают — и выигрывают

За музыку отвечает композитор Хуанхо Хавьеррэ, а за визуальную составляющую — оператор Андреу Ортолл. Сценарий написал сам режиссер совместно с Давидом Санчесом и Мартой Санчез.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
«Бар МоскваЧики», «Тур с Иванушками», первая часть «Горизонтов» Кевина Костнера и еще 7 фильмов июня
«Перед шахматной доской мы все в равных условиях»: опубликован трейлер комедии «Шах и мат»
Поиск по меткам
Трейлер
персоны
Мария АданесНачо ВелильяФрансеск ОрельяХосе Мануэль ПохаМигель РелланАлехандра ХименесАлен Эрнандес
фильмы
Шах и мат

анонс

Скорбим

Лев Евилевич
3 июня ушёл из жизни актёр Лев Евилевич.
Инна Алабина
2 июня ушла из жизни актриса Инна Алабина.
Агния Елекоева
2 июня ушла из жизни актриса Агния Елекоева.

День рождения >>

Александр Берда
Марта Голубева
Иосиф Джачвлиани
Александр Дзюба
Кахи Кавсадзе
Анатолий Кот
Вахтанг Панчулидзе
Даниил Певцов
Евгений Сангаджиев
Барбара Брыльска
Велимир 'Бата' Живоинович
Аманда Крю
Цезарий Моравский
Стефания Сандрелли
Нэнси Стэффорд
Марк Уолберг
все родившиеся 5 июня >>

Афиша кино >>

Последний дракон
боевик, приключения, фэнтези, экранизация
Испания, Китай, 2024
Полночь с дьяволом
мистика, фильм ужасов
Австралия, ОАЭ, США, 2023
Шах и мат
комедия
Испания, 2024
Астрал. Ночь в могиле
фильм ужасов
Индонезия, 2024
На краю Земли
боевик, драма
Австралия, Великобритания, Новая Зеландия, 2023
Сплит. Звезда на грани
триллер
Южная Корея, 2024
Асфальтовые джунгли
драма, триллер
США, 2024
Научи меня жить
комедия
Казахстан, 2023
Непослушники
комедия, семейное кино
Россия, 2024
Пушкин и… Михайловское. Начало
семейное кино
Россия, 2024
Сказочный патруль. Шоу продолжается
детский фильм, приключения, фэнтези
Россия, 2024
Манюня: Приключения в Москве
комедия, приключения, семейное кино
Россия, 2024
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен