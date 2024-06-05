Ученики чуть не спалили класс в эксклюзивном отрывке из комедии «Шах и мат»

Кино-Театр.Ру
предлагает вашему вниманию эксклюзивный отрывок из испанской комедии Начо Велильи
«Шах и мат
», которая выйдет в российский прокат 6 июня.
«Шах и мат». Отрывок
В опубликованном ролике ученики решили подшутить над своим одноклассником азиатской внешности и чуть не спалили класс.
По сюжету жизнь Канделы в одночасье кардинально меняется, и она из успешной преподавательницы элитного колледжа превращается в простую училку в не самой лучшей школе «на районе». Теперь ей придется обучать трудных подростков из неблагополучных семей. Благодаря Канделе у компании школьных аутсайдеров появляется реальный шанс стать чемпионами страны по шахматам. Ведь в шахматах – как и в жизни – не имеет значения король ты или пешка, главное – сделать верный ход.
В картине сыграли Алехандра Хименес
, Франсеск Орелья
, Мария Аданес
, Ален Эрнандес
, Мигель Реллан
, Хосе Мануэль Поха
, Луис Кальехо и Туоксин Цю.
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«Шах и мат»: Трудные подростки начинают — и выигрывают
За музыку отвечает композитор Хуанхо Хавьеррэ, а за визуальную составляющую — оператор Андреу Ортолл. Сценарий написал сам режиссер совместно с Давидом Санчесом и Мартой Санчез.
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