Сергей Гилев попал в мир «черной трансплантологии»

По словам Сергея Гилева, «это самая сложная роль в жизни. Это должен быть сильный жизнерадостный человек, который очень быстро принимает сложные решения и не рефлексирует. А еще его все вокруг должны любить. До сих пор не понимаю, как это играть. Ожидаю, что у нас очень здорово получится передать скорость. Все это должно быть на скорости, это же приключенческое остросюжетное кино».
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Иви
События сериала разворачиваются вокруг престижной клиники, за фасадом которой скрывается полигон для проведения незаконных операций по пересадке органов. Герои оказываются втянуты в криминальный мир подпольной трансплантологии — одни по своей воле, другие нет. Успешный хирург, идущий на компромиссы с совестью ради финансирования амбициозных научных исследований. Простая аспирантка, случайно оказавшаяся рядом с ним и пытающаяся спасти любимого. Безбашенная журналистка, которой стало нечего терять после смертельного диагноза — теперь ее может спасти только пересадка, но официально своей очереди можно и не дождаться. Эти и другие герои погружаются в скрытый от глаз мир торговли органами, нелегальных мигрантов и подпольной хирургии. У каждого своя история и свои устремления. Но все они оказываются заложниками обстоятельств, в которых невозможно остаться человеком, остается лишь выбрать, кем быть — хищником или жертвой.
«Мы заглянем в мир каменных джунглей, где людьми движут инстинкты, и понаблюдаем за природой их хищных проявлений. Хищники находят своих жертв, атакуют их и питаются ими. Кто-то из героев — прирожденный хищник, а кому-то еще только предстоит понять, на что он способен», — отмечает режиссер Илья Ермолов.
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