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Объявлены даты проведения киносмотра «Одна шестая»

5 июня
2024 год

Новости кино >>
5 июня 2024

В Екатеринбурге с 2 по 7 августа при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Министерства культуры Свердловской области пройдет Третий Международный кинофестиваль дебютов евразийского континента «Одна шестая». На нем зрителям бесплатно покажут более 30 киноработ российских и зарубежных авторов. В рамках фестиваля также состоятся встречи и обсуждения с создателями фильмов, амбассадорами, открытые лекции, мастер-классы и круглые столы, уточняет прес-служба смотра.

Объявлены даты проведения киносмотра «Одна шестая»
фото: пресс-служба фестиваля

В фестивальную конкурсную программу включено по 12 российских и зарубежных игровых и документальных фильмов. Программными директорами смотра выступят кинокрититик Егор Москвитин (игровое кино) и киновед Мария Готлиб (документальное кино). По итогам фестиваля жюри выберет победителей в девяти номинациях: «Гран-При» игрового и неигрового конкурса, «Лучший национальный игровой дебют», «Лучший национальный неигровой дебют», «Лучший зарубежный игровой дебют», «Лучший зарубежный неигровой дебют», «Лучший актерский ансамбль», «Лучший дебют на фестивале» и «Приз зрительских симпатий». Выбрать победителя в последней номинации также смогут гости фестиваля.

«В прошлом году мы не только собрали потрясающую конкурсную программу, нам также удалось привезти в Екатеринбург фильмы и творческие группы из самых разных стран Евразийского континента. В этом году мы сохраняем еще более позитивный настрой и продолжаем работать над созданием праздника кино. Темой фестиваля остается «польза наставничества» – мы помним и ценим, как нас приводили в кинематограф старшие товарищи и должны передавать эту эстафету молодым актерам, режиссерам, сценаристам и другим профессионалам индустрии. Мы хотим создавать возможности для творческой реализации. Лозунг фестиваля 2024 – "Как мы создаем пользу? Мы создаем возможности!"», — рассказал президент фестиваля Евгений Григорьев.

Читать «Одна шестая»-2023: Фестиваль в Екатеринбурге променял танки на чувства

Нововведением этого года станут показы конкурсной и внеконкурсной программы одновременно в нескольких кинотеатрах города, фан-встречи с актерами и публичные лекции о кино для жителей Екатеринбурга и гостей города. До 30 июня на официальном сайте смотра можно подать заявку на участие. Все желающие смогут посмотреть конкурсную программу и принять участие во всех мероприятиях бесплатно по регистрации, которая откроется за сутки до начала фестиваля.

«Одна шестая» представляет собой хаб между азиатским и европейским кинорынками и коммуникационную площадку для обмена опытом между профессионалами киноиндустрии Европы и Азии (России, Китая, Южной Кореи, Индии, Ирана, Казахстана и других стран Евразийского континента). Впервые состоялся в 2022 году по инициативе Свердловской киностудии. С 2023-го к организации смотра присоединился Инновационный культурный центр Свердловской области.
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