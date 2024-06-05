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Закончились съемки новой «Молодежки»

5 июня
2024 год

Новости кино >>
5 июня 2024

Завершились съемки продолжения «Молодежки». Согласно пресс-службе СТС, в сериале производства компании Art Pictures Vision заняты Владислав Канопка, Владимир Зайцев, Николай Добрынин, Игорь Огурцов, Иван Мулин, Иван Жвакин, Егор Кирячок, Никита и Вячеслав Паршины, Андрей Нестеренко, Даня Киселев, Максим Пушненков, Артур Каспранов и Илья Лейбин.

Закончились съемки новой «Молодежки»
фото: пресс-служба телеканала СТС

Финальные сцены, проходившие в ледовом дворце «Сокольники», собрали как новых героев, так и хорошо знакомых зрителям. «Интересно получилось: вот катаются молодые ребята, здесь мы, "Медведи", а там за бортиком стоят актеры старшего поколения. И такая долька приятной ностальгии пробежала по телу, если честно», — признался Влад Канопка, сыгравший тренера команды «Акулы Политеха» Андрея Кисляка.

Экранных подопечных Влада в сериале ждали интенсивные тренировки, просмотры матчей чемпионатов мира, КХЛ, ВХЛ, МХЛ и даже первая игра на открытой площадке в февральскую метель. К хоккейным сценам, которые также проходили в комплексе «Арена Мытищи», актеры готовились на протяжении полугода три раза в неделю. По словам Дани Киселева, исполнившего роль нападающего Олега Валенцова, «очень болели мышцы, о существовании которых я даже не подозревал. Мы вкладывались в каждую тренировку, чтобы чувствовать себя уверенно на льду. Конечно, постепенно "нарастала кожа", приходили новые знания и навыки».

Закончились съемки новой «Молодежки»
фото: пресс-служба телеканала СТС

На съемках коньки примерили даже актеры, чьи герои не играют в хоккей. «У меня в каждом контракте прописано, что я не должен заниматься экстремальными видами спорта и обязан себя беречь. Но тут психанул, что называется. И все ради того, чтобы украсить кадр, сделать его интереснее. Это наша актерская задача в целом — идти во все тяжкие, даже если есть риск», — рассказал Владимир Зайцев.

По сюжету его персонаж Казанцев воскрешает команду Студенческой хоккейной лиги «Акулы Политеха». Став проректором вуза, он решает превратить «Акул» в лучшую команду лиги и тем самым повысить рейтинг института. Тренером клуба он видит бывшего игрока легендарных «Медведей» Андрея Кисляка. Чтобы вывести «Акул» на следующий уровень, Кисляку нужно не только найти общий язык с новым поколением спортсменов, но и измениться самому.
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Самое интересное

обсуждение >>
№ 1
Матвей Брикун   5.06.2024 - 17:27
В свое время сериал так стрельнул, что многие по сей день не могут отойти. В компьютерную играли начали делать персонажей с сериала)) читать далее>>
Всего сообщений: 1
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Закончились съемки новой «Молодежки» фотографии
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