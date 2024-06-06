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Миссия (не) выполнима: аниме «Хвост Феи: 100-летний квест» покажут в России одновременно со всем миром

6 июня
2024 год

Новости кино >>
6 июня 2024
Онлайн-кинотеатр Кинопоиск объявил, что долгожданный сёнэн «Хвост Феи: 100-летний квест» будет выходить на платформе сразу после показа на японском телевидении. То есть первый эпизод — в дубляже студии DEEP и с русскими субтитрами — появится уже в 12-00 7 июля. Производством аниме, анонсированного три года назад, занимается J.C.StaffМед и клевер», «Школьные войны»). Предыдущий эпизод вышел в 2019-м.

«Хвост Феи: Столетний квест». Тизер на японском языке

«Хвост феи» — название самой отчаянной магической гильдии в фантастической стране Фиор. Туда мечтает вступить 17-летняя волшебница Люси Хартфилия, управляющая звездными духами. Благодаря случайности она знакомится с огненным драконоборцем Нацу Драгнилом, который в ней состоит. Так начинаются невероятные странствия тандема и их друзей (например, говорящего кота-талисмана Хэппи).

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События арки «100-летний квест» разворачиваются через несколько лет после начала приключений команды. Люси, Нацу и Ко решают пройти миссию, которая не поддавалась никому с момента создания (то есть целый век!). Они отправляются на северный континент Гилтена, чтобы запечатать пятерых Богов-драконов, сравнимых по силе с Акнологией — главным антагонистом франшизы.

Миссия (не) выполнима: аниме «Хвост Феи: 100-летний квест» покажут в России одновременно со всем миром
Популярный фэнтези-сериал основан по манге Хиро Масимы, выходившей с 2006-го по 2017-й. Аниме-адаптация заняла порядка десяти лет (2009-2019), и за производство отвечатала студия A-1 PicturesПоднятие уровня в одиночку», «Ликорис Рекойл»), которой в разное время помогали SatelightХеллсинг», «Хельк»), потом BridgeБездарная Нана», «Король шаманов»), а для финальной части присоединилась еще CloverWorksХоримия», «Рок-тихоня!»). Арка «100-летний квест» стартовала в 2018 году, а параллельно Масима успевает сочинять похожий сюжет для фанатов космических саг («Нулевой Эдем»).

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Миссия (не) выполнима: аниме «Хвост Феи: 100-летний квест» покажут в России одновременно со всем миром фотографии
Миссия (не) выполнима: аниме «Хвост Феи: 100-летний квест» покажут в России одновременно со всем миром фотографии
Миссия (не) выполнима: аниме «Хвост Феи: 100-летний квест» покажут в России одновременно со всем миром фотографии
Миссия (не) выполнима: аниме «Хвост Феи: 100-летний квест» покажут в России одновременно со всем миром фотографии
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