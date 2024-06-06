Миссия (не) выполнима: аниме «Хвост Феи: 100-летний квест» покажут в России одновременно со всем миром

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объявил, что долгожданный сёнэн «Хвост Феи: 100-летний квест»
будет выходить на платформе сразу после показа на японском телевидении. То есть первый эпизод — в дубляже студии DEEP и с русскими субтитрами — появится уже в 12-00 7 июля. Производством аниме, анонсированного
три года назад, занимается J.C.Staff
(«Мед и клевер
», «Школьные войны
»). Предыдущий эпизод вышел в 2019-м.
«Хвост Феи: Столетний квест». Тизер на японском языке
«Хвост феи» — название самой отчаянной магической гильдии в фантастической стране Фиор. Туда мечтает вступить 17-летняя волшебница Люси Хартфилия, управляющая звездными духами. Благодаря случайности она знакомится с огненным драконоборцем Нацу Драгнилом, который в ней состоит. Так начинаются невероятные странствия тандема и их друзей (например, говорящего кота-талисмана Хэппи).
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Фэнтези «Провожающая в последний путь Фрирен» — современная классика
События арки «100-летний квест» разворачиваются через несколько лет после начала приключений команды. Люси, Нацу и Ко решают пройти миссию, которая не поддавалась никому с момента создания (то есть целый век!). Они отправляются на северный континент Гилтена, чтобы запечатать пятерых Богов-драконов, сравнимых по силе с Акнологией — главным антагонистом франшизы.
Популярный фэнтези-сериал основан по манге Хиро Масимы
, выходившей с 2006-го по 2017-й. Аниме-адаптация
заняла порядка десяти лет (2009-2019), и за производство отвечатала студия A-1 Pictures
(«Поднятие уровня в одиночку
», «Ликорис Рекойл
»), которой в разное время помогали Satelight
(«Хеллсинг
», «Хельк
»), потом Bridge
(«Бездарная Нана
», «Король шаманов
»), а для финальной части присоединилась еще CloverWorks
(«Хоримия
», «Рок-тихоня!
»). Арка «100-летний квест» стартовала в 2018 году, а параллельно Масима успевает сочинять похожий сюжет для фанатов космических саг («Нулевой Эдем
»).
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