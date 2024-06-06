Императоры и квартирный вопрос: репортаж со съемок сериала «Александр I»

В конце мая в Санкт-Петербурге снимали «Александра I» — новый исторический проект, создаваемый при поддержке Института развития интернета. Премьера сериала об императоре Александре Павловиче (его играет Евгений Романцов) состоится на медиаплатформе «Смотрим», после чего его смогут увидеть зрители телеканала «Россия». Кино-Театр.Ру побывал на съемочной площадке в особняке барона Штиглица — такой необычной (и немного жуткой) императорской резиденции в российских сериалах о царях и царицах не было уже очень давно.
фото: Телеканал "Россия"
В Петербурге, так уж исторически сложилось, есть все условия для съемок кино о российских императорах: дворцов и особняков с подходящими интерьерами здесь большой ассортимент. Но в последние годы главные локации все же успели сильно примелькаться. Трудно найти новый сериал про Екатерину Великую, Елизавету Петровну или любую другую императорскую особу, весомый хронометраж которой не отснят, к примеру, в роскошных залах дворцового комплекса в Царском селе. «Александр I», разумеется, тоже не мог обойтись без царскосельских эпизодов (режиссер Артем Насыбулин сетовал, что снимать в музее особенно непросто), но нашлось в нем место и куда более экзотичной локации. Российские императоры тоже могли маяться от квартирного вопроса и затянувшегося ремонта, который, как известно, хуже пожара.
Продемонстрировать эту странность царской жизни удалось благодаря особняку Штиглица — большому и некогда очень красивому зданию, построенному в конце XIX века на Английской набережной. Судьба у него трудная: после развала СССР он стоял брошенным: ни у одного из владельцев не доходили руки провести должную реставрацию внутреннего убранства. Сейчас работы в особняке неспешно, но все же идут, конца-края им не видать. Главная лестница, ведущая на парадную анфиладу, спрятана в леса, с потолка свисают лохмотья краски, из подвалов веет сыростью и могильных холодом. Зрелище печальное, и в то же время завораживающее. Хоть особняк Штиглица и очень жаль, для кинематографистов он предоставляет уникальную возможность продемонстрировать самобытный взгляд на быт российских царей. В сериале «Александр I» он исполняет роль только построенного Михайловского замка, в который император Павел (Федор Лавров) въехал еще до полного окончания отделочных работ. Мрак, серые стены и статуи в деревянным ящиках — будто бы в гробах — контрастируют с богатым столом, за которым император собирает свое многочисленное семейство на вечерю.
фото: Телеканал "Россия"
Рассказывать об императоре Александре Первом без упоминаний его отца и бабушки, Екатерины Великой, невозможно: хотя бы потому, что будущий хозяин земли русской был воспитан в атмосфере семейного разлада. История «Александра I» стартует с момента смерти Екатерины, поселившей в умах современников надежду на скорое реформирование власти в России. Молодой Александр Павлович — его бабушка видела наследником престола «в обход» своенравного и чудаковатого отца — высок, красив и либерален, он надеется, что в скором времени его страна сможет перейти от монархии к республике. Но взошедший на трон Павел I совершенно точно не намерен допускать такого революционного поворота — ему по душе старый-добрый абсолютизм и править он намерен жесткой рукой.
«Сомнений не было никаких, соглашаться на эту роль или нет, — рассказывает Лавров. — Потому что мне всегда интересно играть неоднозначные фигуры. Мне пришлось немного изучить историю для того, чтобы я смог понять хотя бы немного, какие были взаимоотношения у моего героя, какая была тогда атмосфера, чем человек жил. Для меня ценнее, что внутри, а не то, что сверху».
фото: Телеканал "Россия"
К концу жизни Павел (может, и правда чувствовал, что по его душу уже готовится страшный заговор?) становился все более нелюдимым и подозрительным. Переезд в личный замок, желание отгородиться от всего мира за каменной стеной и рвом, оказывает деструктивное влияние на его многочисленную родню. Вместе с ним за столом в этом мрачном зале находятся супруга Мария Федоровна (Анна Банщикова), а также сыновья — Александр и Константин. Последний предстает особенно удивительной личностью, в которой рыцарская смелость соседствует с бытовой жестокостью. «Настоящий патриот, всегда со своими и не отсиживается в тылу. Одна из основных его черт — он "берет силой". Поменьше разговоров, встали и сделали, — считает исполнитель роли князя Константина Павловича Глеб Бочков. — У него достаточно трагическая судьба как минимум по линии любовной. Он же отрекся от престола, потому что влюбился в польскую графиню».
Ангелина Поплавская, сыгравшая жену Константина, великую княгиню Анну Федоровну, указывает еще на одну сторону его личности: ту, которую легко не заметить за образом храброго военачальника и верного сподвижника. Актриса намекает, что ее героине придется пережить в сериале вполне реальное бытовое насилие и моральный абьюз со стороны мужа. Впрочем, удивительного в этом мало, их брак с самого начала не мог оказаться счастливым. «Она была обвенчана с Константином еще в пятнадцать лет. Константин не выбирал ее в жены, это Екатерина II привела к нему девочку и сказала: она будет твоей женой. Каково ей было жить в нелюбви с таким суровым и деспотичным человеком?»
фото: Телеканал "Россия"
В этой неопределенности — между героическим и низким — скрывается не только разные стороны личности Константина. В них угадывается особое настроение всей эпохи, в которой предстояло править Александру I. И он, конечно же, был продуктом своего времени — поклонник Наполеона в юности, реакционер в старости, моральный камертон и в то же время человек, не посмевший расстроить покушение на собственного отца. «Работать над историей об Александре I особенно увлекательно, потому что эта противоречивая личность в кино практически не исследована, – считает режиссер Артем Насыбулин. — Мне нравится быть первооткрывателем. Мы постарались в первую очередь соответствовать историческим фактам, уделив много времени консультациям и работе с мемуарами современников Александра. Хотя, справедливости ради, надо сказать, что ни один художественный образ, и ни одно художественное произведение, даже опираясь на исторические факты, документальным не будет. Это будет совокупность и исторических фактов, и вымысла... Мне кажется, в этом и есть творчество и искусство».
Как и в недавней «Царской прививке», другом историческом сериале из библиотеки сервиса «Смотрим», историческая достоверность важна, но все же отходит на второй план, если того требует драматургия. Создатели «Александра I» не скрывают, что есть у них в сюжете и несколько сцен, которые стоит воспринимать скорее как исторические анекдоты. Несмотря на это, даже такие эпизоды должны соответствовать духу эпохи и не выбиваться из общего тона. За этим пристально следит исторический консультант Андрей Малов-Гра. Его задача — помочь актерам лучше понять своих героев. Например, черты личности императора Павла можно проследить по причудливому факту биографии: правитель России носил парик с очень длинной косой, в которую вшили стальной стержень. В случае нападения он должен был защитить Павла от удара в спину.
фото: Телеканал "Россия"
Артист Евгений Романцов настолько проникся жизнью и судьбой своего героя, что называет императора не иначе как Сашей. «Я проживаю эту роль, — говорит он. — Александр – большой человек с большим сердцем. Какие-то реформы ему не удалось завершить, какие-то он только начал, но его намерения и отношения к людям о многом говорят. В обстоятельствах строжайших канонов и правил, он остался открытым и чутким. Для меня большое удивление, что Александр сохранил эти качества на протяжении всей своей жизни». В первом сезоне «Александра I» Романцову предстоит прожить сравнительно небольшой период жизни исторического героя — всего одиннадцать лет, от смерти Екатерины Великой до подписания Тильзитского мира с Наполеоном (великого и ужасного корсиканца в сериале сыграет Юрий Чурсин). Впрочем, этот период можно считать одним из самых ярких в нашей истории: интриги и вероломные покушения, семейные разлады, дилемма правителя, желающего своей стране процветания, но сторонящегося серьезных реформ — все это ведь и сделало Александра царем, личность которого притягивает к себе совершенно по-особому.
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