Ксения Трейстер и Александр Зарядин расскажут историю любви Натальи Гончаровой и Александра Пушкина

Завершились съемки сериала о любви Натальи Гончаровой и Александра Пушкина «Натали и Александр». Главные роли сыграли Ксения Трейстер и Александр Зарядин. Премьера проекта производства «COSMOS studio» состоится на Первом в следующем телесезоне, сообщает пресс-служба канала.
фото: COSMOS studio
Главная героиня этой истории — жена, мать, муза, светская дива Наталья Николаевна Гончарова. Как всякая девушка, она мечтала о простом человеческом счастье, но жизнь загадала ей быть женой и музой гения.
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