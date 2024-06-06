Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Деконструкция «Вызов»
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Ксения Трейстер и Александр Зарядин расскажут историю любви Натальи Гончаровой и Александра Пушкина

6 июня
2024 год

Новости кино >>
6 июня 2024

Завершились съемки сериала о любви Натальи Гончаровой и Александра Пушкина «Натали и Александр». Главные роли сыграли Ксения Трейстер и Александр Зарядин. Премьера проекта производства «COSMOS studio» состоится на Первом в следующем телесезоне, сообщает пресс-служба канала.

Ксения Трейстер и Александр Зарядин расскажут историю любви Натальи Гончаровой и Александра Пушкина
фото: COSMOS studio


Главная героиня этой истории — жена, мать, муза, светская дива Наталья Николаевна Гончарова. Как всякая девушка, она мечтала о простом человеческом счастье, но жизнь загадала ей быть женой и музой гения.

В сериале также сыграли Данил Акутин, Полина Ауг, Алексей Барабаш, Ростислав Бершауэр, Орит Блейзер, Григорий Верник, Игорь Верник, Александр Галочкин, Сергей Гармаш, Алексей Золотовицкий, Кирилл Козаков, Дарья Кукарских, Полина Кутепова, Кирилл Кяро и другие. Режиссером выступил Владимир Щегольков. Съемки проекта проходили в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге.

версия для печати

Самое интересное

обсуждение >>
№ 1
Катеринка Мандаринка   6.06.2024 - 13:08
Очень утонченная история получится, актеры мне нравятся, Благодарю за русскую классику на экранах читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
Ксения Трейстер и Рузиль Минекаев стали лауреатами «Премии Художественного театра»
«Цербер»: Тайна дворцового непереворота
персоны
Данил АкутинПолина АугАлексей БарабашРостислав БершауэрОрит БлейзерГригорий ВерникИгорь ВерникАлександр ГалочкинСергей ГармашАлександр ЗарядинАлексей ЗолотовицкийКирилл КозаковДарья КукарскихПолина КутеповаКирилл КяроКсения ТрейстерВладимир Щегольков

фотографии >>
Ксения Трейстер и Александр Зарядин расскажут историю любви Натальи Гончаровой и Александра Пушкина фотографии
Ксения Трейстер и Александр Зарядин расскажут историю любви Натальи Гончаровой и Александра Пушкина фотографии
Ксения Трейстер и Александр Зарядин расскажут историю любви Натальи Гончаровой и Александра Пушкина фотографии
Ксения Трейстер и Александр Зарядин расскажут историю любви Натальи Гончаровой и Александра Пушкина фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Деконструкция «Вызов»

Скорбим

Маргарита Касымова
5 июня ушла из жизни режиссёр Маргарита Касымова.

День рождения >>

Татьяна Пельтцер
Карина Реука
Владимир Седов
Владимир Стержаков
Александр Стриженов
Алиса Супрун
Владимир Сычёв
Мерле Тальвик
Лилия Толмачёва
Джейсон Айзекс
Роман Вильхельми
Антонина Гордон-Гурецкая
Пол Джаматти
Роберт Инглунд
Аманда Пейс
Соня Уолгер
все родившиеся 6 июня >>

Афиша кино >>

Последний дракон
боевик, приключения, фэнтези, экранизация
Испания, Китай, 2024
Полночь с дьяволом
мистика, фильм ужасов
Австралия, ОАЭ, США, 2023
Шах и мат
комедия
Испания, 2024
Сплит. Звезда на грани
триллер
Южная Корея, 2024
Астрал. Ночь в могиле
фильм ужасов
Индонезия, 2024
На краю Земли
боевик, драма
Австралия, Великобритания, Новая Зеландия, 2023
Непослушники
комедия, семейное кино
Россия, 2024
Сказочный патруль. Шоу продолжается
детский фильм, приключения, семейное кино, фэнтези
Россия, 2024
Асфальтовые джунгли
драма, триллер
США, 2024
Научи меня жить
комедия
Казахстан, 2023
Пушкин и… Михайловское. Начало
семейное кино
Россия, 2024
Манюня: Приключения в Москве
комедия, приключения, семейное кино
Россия, 2024
все фильмы в прокате >>

что почитать?