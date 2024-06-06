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В центре внимания дед: стартовали съемки продолжения семейной комедии «Батя»

6 июня
2024 год

Новости кино >>
6 июня 2024

Стартовали съемки фильма Ильи Учителя «Батя 2. Дед», который станет сиквелом народной комедии «Батя» о суровых методах отцовского воспитания в 90-е годы. К своим ролям вновь вернутся Стас Старовойтов, Владимир Вдовиченков, Надежда Михалкова, Андрей Андреев и другие. Кто сыграет нового героя, который объединит два поколения, пока держится в секрете. Об этом сообщает компания «Централ Партнершип», выступающая дистрибьютором картины. Производством проекта занимаются студия Good Story Media и телеканал ТНТ.

В центре внимания дед: стартовали съемки продолжения семейной комедии «Батя»
фото: Ксения Угольникова/ЦПШ

Актер, играющий главную роль, появится в картине сразу в двух образах — деда, а также молодого себя в период Великой Отечественной войны. Создатели фильма не стали приглашать на эту роль артистов разного возраста, а использовали сложный пластический грим.

Фильм «Батя 2. Дед» охватит сразу три эпохи — наше время, 90-е и 40-е годы. По сюжету Макс и Ирина находятся на грани развода и не живут вместе. Макс приезжает к Ирине, чтобы забрать сына Диму на осенние каникулы, но тут выясняется, что ребенок сбежал из дома. Обеспокоенные родители отправляются на его поиске на машине Влада, семейного психолога и по совместительству ухажёра Ирины. В дороге выясняется, что Дима сбежал в деревню к отцу Макса — Бате. В пути Макс вспоминает, как родители, во время развода, отправили его в деревню к деду, про их жизнь вдвоем, свою первую любовь и друзей детства. Сюжет, как и прежде, пронизан воспоминаниями Макса — смешными скетчами из жизни в деревне. Параллельно в фильме также рассказывается история знакомства и любви деда с его будущей женой.

«Фильм "Батя 2. Дед" — прямое продолжение фильма "Батя" и скетчевый формат повествования также взят за его основу. Помимо нового главного героя — Деда, зрителей ждут еще несколько новых персонажей. В частности Влад — новый ухажер Ирины и соперник Макса, которого сыграет Степан Девонин. Он составит компанию нашим героям в их автопутешествии. Наших зрителей ждут несколько сюрпризов. В фильме "Батя" действие разворачивалось в двух временах — настоящем и в 90-х. В новом фильме добавлен еще одна эпоха — послевоенные годы, где мы увидим историю молодого деда. А вот там будет еще один сюрприз, про который мы вам не скажем. Ведь это же сюрприз, не так ли?», — рассказывает соавтор сценария, креативный продюсер Алексей Литвиненко.

В центре внимания дед: стартовали съемки продолжения семейной комедии «Батя»
фото: Ксения Угольникова/ЦПШ

Над сценарием также работали Антон Зайцев и Павел Тихомиров, авторы оригинального фильма. «Батя» вышел в прокат 23 февраля в 2021 году. Только в кинотеатрах его посмотрели почти 2 млн человек. О желании продолжить историю авторы говорили неоднократно, но нужен был новый поворот при сохранении уже заданного формата.

«Мне кажется, у любого режиссера во главе угла всегда должна стоять история, а история, которая сложилась у нас в "Батя 2. Дед", действительно, стоящая. "Батя" — очень трогательное кино со множеством узнаваемых моментов. Связь поколений стала генеральной темой и нового фильма, но также, наше кино будет о любви. Это, можно сказать, история любви мужчин одной семьи в разных возрастах и поколениях. Вообще мы придумали довольно затейливую структуру повествования, так что мне самому очень интересно, как мы сможем слова на бумаге перенести на экран», — отмечает Илья Учитель.

Съемки продлятся до конца июля и пройдут в павильонах АМЕДИА, а также на натуре в Московской и Пермской областях. Основная локация — село Кын, которое расположено в 250 км от Перми и ведет свою историю с 1763 года. Для съемок нового фильма будет задействован настоящий военный медицинский поезд времен ВОВ, в котором было проведено раненым более сорока тысяч операций. Кроме того, запланированы трюковые и пиротехнические смены.
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фильмы
БатяБатя 2. Дед

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В центре внимания дед: стартовали съемки продолжения семейной комедии «Батя» фотографии
В центре внимания дед: стартовали съемки продолжения семейной комедии «Батя» фотографии
В центре внимания дед: стартовали съемки продолжения семейной комедии «Батя» фотографии
В центре внимания дед: стартовали съемки продолжения семейной комедии «Батя» фотографии
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