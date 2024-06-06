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«Very please vodka»: Анна Михалкова и Александр Робак избавляются от тела в тизер-трейлере сериала «Убойный отпуск»

6 июня
2024 год

Новости кино >>
6 июня 2024
В сети появился тизер-трейлер комедийного сериала из линейки KION Originals «Убойный отпуск» с Анной Михалковой, Александром Робаком, Любовью Аксеновой и Степаном Девониным.



«Это камерная история о том, как двое супругов, которые прожили в браке много лет, вырастили дочь, и, казалось бы, знают друг о друге все, понимают, что это совсем не так. Вылетев на празднование юбилея совместной жизни в Турцию, наши с Александром Робаком герои умудряются поругаться еще в самолете, до того, как они добрались до места отдыха, и решить, что после двадцати с лишним лет совместной жизни они хотят развестись», — рассказывает Анна Михалкова.

По сюжету спустя 30 лет брак Ромы (Александр Робак) и Любы (Анна Михалкова) трещит по швам. Их беременная дочь Настя (Любовь Аксенова) дарит родителям путевку в пятизвездочный турецкий отель на годовщину — наладить отношения и по-настоящему отдохнуть. Однако, отпуск не задается буквально с первых минут: Рома и Люба ругаются в самолете и решают по приезде развестись. Впрочем, дополнительный номер в отеле стоит триста евро за ночь, поэтому Любе и Роме приходится терпеть компанию друг друга. После заселения он первым делом пикирует на пляж к бару, где знакомится с собутыльником Виктором (Степан Девонин), а она, надев бриллиантовые украшения, отправляется в ресторан, где ей помогает разобраться с электронным меню русскоговорящий турок Эмин (Алим Хоконов). Люба организует себе курортный роман, отрывается вечером на дискотеке и засыпает пьяная в кровати со вчерашним незнакомцем. Утром в номер заявляется Рома, устраивает сцену жене, но на обоих накатывает волна ужаса: Эмин умер. С полицией супруги не хотят связываться, а потому придумывают, как избавиться от тела.

«Very please vodka»: Анна Михалкова и Александр Робак избавляются от тела в тизер-трейлере сериала «Убойный отпуск»
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра KION

«Честно говоря, настороженно отношусь к комедийному жанру, но здесь не раздумывал, так как с большой любовью и уважением отношусь к команде, которая работала над этим сериалом. Супер-партнеры — Анна Михалкова, Степан Девонин, Любовь Аксенова. Мы получили сценарий с Аней Михалковой одновременно, когда снимались вместе в другом проекте, и читали его в перерывах между дублями, и оба сразу же согласились. Снимали зимой в Турции, погода отличная, море теплое, мы даже купались по утрам, до смены — не работа, а удовольствие. Надеюсь, что зритель при просмотре также получит положительный заряд эмоций: это бодрое, смешное кино о преодолении сложных периодов в отношениях», — говорит Александр Робак.

Премьера проекта производства кинокомпании LOOKFILM состоится летом эксклюзивно в онлайн-кинотеатре KION.
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«Very please vodka»: Анна Михалкова и Александр Робак избавляются от тела в тизер-трейлере сериала «Убойный отпуск» фотографии
«Very please vodka»: Анна Михалкова и Александр Робак избавляются от тела в тизер-трейлере сериала «Убойный отпуск» фотографии
«Very please vodka»: Анна Михалкова и Александр Робак избавляются от тела в тизер-трейлере сериала «Убойный отпуск» фотографии
«Very please vodka»: Анна Михалкова и Александр Робак избавляются от тела в тизер-трейлере сериала «Убойный отпуск» фотографии
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