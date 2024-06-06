«Омар в большом городе» возвращается с третьим сезоном

Во втором сезоне Омар, приехавший покорять столицу, притворялся богачом, чтобы впечатлить родственников, и завоевать сердце журналистки Аси. В третьем сезоне мужчина знакомит девушку с семьей, но дорога к счастливым отношениям совсем не проста. Пока друг Омара Олег празднует вторую свадьбу с женой Ольгой, Омар показывает Асе город Дербент и красоты Кавказа. Во время прогулки девушка исчезает — вскоре выясняется, что ее украл для замужества местный горец Юсуф. Девушку удается спасти от насильственного брака, но она подозревает в похищении Омара, который якобы подстроил похищение, чтобы ее
впечатлить. Она возвращается в Москву и прекращает общение. Безответная любовь вгоняет Омара в тоску и депрессию — ему нужно срочно возвращать любимую. Чтобы вернуть расположение Аси, Омар готов пойти на многое: дарить дорогие подарки, сесть в полицию, заключить сделку с врагом, и даже фиктивно жениться. Параллельно с этим отношения Олега и Ольги дают трещину, а потому они записываются на прием к семейному психологу. На первой же сессии мужу приходит «гениальная» идея: он хочет совмещать работу таксистом и психотерапевтом, недаром же пассажиры делятся с водителями самым сокровенным. Он придумывает авторский метод «разговор с таксистом», в рамках которого пытается избавить от хандры и самого Омара.
«В новом сезоне герои, как всегда, с честью и достоинством выйдут из всех испытаний, которые придумали авторы - на то они и герои, чтобы выходить из всех испытаний с честью и достоинством. Также в сезоне будет новый герой — птица высокого полета, ну а какая — смотрите сериал. Съемки будут проходить в Москве, мы разобьем тарелку и снимем первую серию на родине нашего главного героя Омара в Дагестане», — рассказывает режиссер третьего сезона Роман Фокин.
За визуальную составляющую проекта отвечают оператор Дмитрий Борзыкин и художник-постановщик Константин Сомов. Производством занимаются KION совместно с кинокомпанией «Lucky Films».
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