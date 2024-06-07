Сергей Лукьяненко и «Союзмультфильм» работают над вселенной русских супергероев

Сергей Лукьяненко совместно с «Союзмультфильмом» и Okko работает над вселенной русских супергероев. Проект может получить название «Орден Алой звезды», уточняет пресс-служба онлайн-кинотеатра.
фото: Мир фантастики
Медиафраншиза основана на оригинальной вселенной русских супергероев, разработанной Лукьяненко с еще одним соавтором, писателем-фантастом Сергеем Волковым. Это масштабный проект, в котором можно будет встретить знаменитых отечественных ученых, исследователей, фольклорные и анимационные образы, в том числе Тимура, Айю (Хозяйку Медной горы), Левшу, Аэлиту, Василису, Семена Дежнева, инженера Гарина, Ихтиандра и других. Вселенная основана на героях русских писателей-фантастов, в том числе Александра Беляева и Алексея Толстого.
«Мы видим в нашем проекте большой потенциал. Создана целая вселенная со своей историей, героями и их характерами, системой координат, различными сюжетными линиями, при этом, за основу были взяты образы, которые уже стали архетипами в российской истории, культуре, науке, литературе. В результате художественного переосмысления они были наделены новыми характерными чертами и смыслами», — рассказала председатель Совета директоров киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева в ходе Петербургского Международного экономического форума.
По словам создателей проекта, на основе новой вселенной можно будет разрабатывать литературные произведения, серию игровых фильмов, полнометражные анимационные картины, компьютерные игры, различную лицензионную продукцию и многое другое.
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