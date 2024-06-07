Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Сергей Лукьяненко и «Союзмультфильм» работают над вселенной русских супергероев

7 июня
2024 год

Новости кино >>
7 июня 2024
Сергей Лукьяненко совместно с «Союзмультфильмом» и Okko работает над вселенной русских супергероев. Проект может получить название «Орден Алой звезды», уточняет пресс-служба онлайн-кинотеатра.

Сергей Лукьяненко и «Союзмультфильм» работают над вселенной русских супергероев
фото: Мир фантастики

Медиафраншиза основана на оригинальной вселенной русских супергероев, разработанной Лукьяненко с еще одним соавтором, писателем-фантастом Сергеем Волковым. Это масштабный проект, в котором можно будет встретить знаменитых отечественных ученых, исследователей, фольклорные и анимационные образы, в том числе Тимура, Айю (Хозяйку Медной горы), Левшу, Аэлиту, Василису, Семена Дежнева, инженера Гарина, Ихтиандра и других. Вселенная основана на героях русских писателей-фантастов, в том числе Александра Беляева и Алексея Толстого.

«Мы видим в нашем проекте большой потенциал. Создана целая вселенная со своей историей, героями и их характерами, системой координат, различными сюжетными линиями, при этом, за основу были взяты образы, которые уже стали архетипами в российской истории, культуре, науке, литературе. В результате художественного переосмысления они были наделены новыми характерными чертами и смыслами», — рассказала председатель Совета директоров киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева в ходе Петербургского Международного экономического форума.

По словам создателей проекта, на основе новой вселенной можно будет разрабатывать литературные произведения, серию игровых фильмов, полнометражные анимационные картины, компьютерные игры, различную лицензионную продукцию и многое другое.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Попугай Кеша, Винни Пух и Кот Матроскин помолодеют
Более 2000 мультфильмов киностудии «Союзмультфильм» появились в бесплатном доступе
персоны
Сергей ЛукьяненкоЮлиана Слащёва

анонс

Скорбим

Анастасия Голикова
6 июня трагически погибла актриса Анастасия Голикова.
Маргарита Касымова
5 июня ушла из жизни режиссёр Маргарита Касымова.

День рождения >>

Татьяна Друбич
Леонид Кулагин
Татьяна Лаврова
Мария Лисовая
Марина Митрофанова
Александр Овчинников
Юрий Сазонов
Людмила Свитова
Юрий Степанов
Дин Мартин
Лиам Нисон
Майкл Сера
Анна Торв
Джессика Тэнди
Карл Урбан
Либуше Шафранкова
все родившиеся 7 июня >>

Афиша кино >>

Последний дракон
боевик, приключения, фэнтези, экранизация
Испания, Китай, 2024
Полночь с дьяволом
мистика, фильм ужасов
Австралия, ОАЭ, США, 2023
Шах и мат
комедия
Испания, 2024
Непослушники
комедия, семейное кино
Россия, 2024
Сплит. Звезда на грани
триллер
Южная Корея, 2024
Астрал. Ночь в могиле
фильм ужасов
Индонезия, 2024
На краю Земли
боевик, драма
Австралия, Великобритания, Новая Зеландия, 2023
Пушкин и… Михайловское. Начало
семейное кино
Россия, 2024
Сказочный патруль. Шоу продолжается
детский фильм, приключения, семейное кино, фэнтези
Россия, 2024
Асфальтовые джунгли
драма, триллер
США, 2024
Научи меня жить
комедия
Казахстан, 2023
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram